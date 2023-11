Do zadnje strani: O spreobračanju vsega v nič

V Sarajevu rojeni Aleksandar Hemon je na obeh straneh Atlantika gotovo najbolj bran in prevajan pisatelj z območja bivše SFRJ, zaslovel pa je v začetku tisočletja, deset let po prihodu v ZDA, z romani Nowhere Man, Projekt Lazar in drugimi, napisanimi v angleščini. Tako ga na Balkanu od vsega začetka beremo v prevodih iz angleščine, v kateri se je iz novinarja in publicista prelevil v pisatelja. Prevajanje pa je tudi pisateljeva pogosta tema in tudi v knjigi Tole ni zate se sprašuje, ali so 'meje mojega jezika meje mojega sveta', ali je jezik mogoče zamenjati brez preostanka in ali je kateri koli jezik sploh zmožen izraziti prav vse; hkrati pa nas opozori, da je svoje prve verze pod vplivom rocka napisal v angleščini.