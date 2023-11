Zakon mora delati kot star pralni stroj

‘Mediji so krivi za vse,« je v bolečini vzkliknil vodja leve opozicije znotraj vladne koalicije. Narobe so razumeli intenco zakona o nadzoru delovnega časa in niso dojeli fleksibilnosti njegovega izvajanja, ko denimo samega sebe razglasi za neveljavnega, ko gre za njegove zakonodajne oblikovalce in vrh izvršne oblasti. To je zakon-za-druge, kot bi rekel Martin Heidegger. Ne velja pa za nas, ker smo plačani funkcionarji. Zadnje, kar nam pade na pamet, je, da bi se štempljali kot idioti, ki ne znajo pisati in brati. Kritiko zakona je pripisal notoričnemu analfabetizmu novinarjev, ki ne obvladajo niti ključnih vzvodov razredne analize in širijo antiintelektualizem.