Tudi v Celju so se poklonili svetovnemu dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, celjska občina pa je na osnovni šoli Ljubečna skupaj s policijsko upravo Celje in zavodom Vozim pripravila slovesnost, na kateri so opomnili, da moramo kot družba narediti vse, kar je v naši moči, da bodo naše ceste bolj varne.

Zavod Varna pot iz Ljubljane si že od leta 2007 na različne načine prizadeva za zmanjšanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki nudi psihosocialno pomoč osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, izvaja preventivno-izobraževalne delavnice in različne prireditve, ki spodbujajo k varni mobilnosti. Vsako leto koordinirajo tudi aktivnosti za večjo varnost v prometu, v katere se vključuje tudi celjska občina. Te so usmerjene zlasti v vzgojo mladih, da bodo postali odgovorni vozniki. »Našim otrokom moramo biti dober zgled, zato širimo ozaveščenost in podpirajmo ukrepe tudi za izboljšanje cestne infrastrukture. Če nam bo s svojim odgovornim ravnanjem uspelo obvarovati vsaj eno življenje, smo naredili veliko,« je ob spominu na žrtve prometnih nesreč poudaril celjski podžupan Samo Seničar. Dejal je tudi, da je zelo pomembno, da s cestnoprometnimi pravili na razumljiv in primeren način seznanjamo otroke že v vrtcu in kasneje šoli, dobro so sprejeti tudi projekti, kot so Kolesarčki, Jumicar, Pasavček in Bodi viden.

Mlade tragične zgodbe vselej ganejo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu celjske občine je skupaj z zavodom Vozim, ZŠAM in policijo izvajal številne preventivno-izobraževalne aktivnosti, v katerih so posebno pozornost namenili mladim, ki so še na začetku življenjske poti in še nimajo dragocenih izkušenj na področju prometa. Mnogi se namreč ne zavedajo, da lahko že trenutek nepazljivosti na cesti za vedno spremeni njihovo življenje ali življenje drugih udeležencev v prometu. Inšpektor v oddelku za cestni promet sektorja uniformirane policije policijske uprave Celje Edi Baumkirher je ob tem spomnil, da se lahko že ob vsaki najmanjši nepazljivosti znajdemo bodisi na strani žrtve ali pa povzročitelja. »Prometne nesreče se zgodijo nenadno, v resničnost zarežejo s hudo bolečino in pustijo posledice. Domačim, prijateljem in družbi kot celoti. Stanje prometne varnosti na Celjskem in Koroškem se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo, kljub temu pa je vsaka smrtna žrtev še vedno preveč. In letos je v prometnih nesrečah na Celjskem in Koroškem umrlo že deset ljudi, od tega šest voznikov osebnih vozil, dva voznika električnih koles, pešec in motorist. Nekaj manj kot 100 ljudi se je v letošnjih prometnih nesrečah huje poškodovalo. Lani v enakem obdobju pa je na našem območju v prometnih nesrečah umrlo 14 ljudi, 112 se jih je huje poškodovalo,« je postregel s statistiko Baumkirher. Sicer sta celjska občina in zavod Vozim od leta 2015 izvedla že 202 delavnici varnosti v prometu, katerih se je udeležilo 13.613 mladih. Te so namenjene dijakom tretjih letnikov srednjih šol in osmim ter devetim razredom celjskih osnovnih šol. Ambasador zavoda Vozim Janez Hudej, ki je zaradi posledic prometne nesreče že dolga leta na invalidskem vozičku, pa je poudaril, kako pomembno je ozaveščanje mladih o prometni varnosti. »Ko jim sam pripovedujem o svoji izkušnji po prometni nesreči in posledicah, ki jih je ta pustila v mojem življenju, mladi bolje razumejo resničnost in pomembnost varne vožnje. Vsaka taka zgodba se jih dotakne in spodbudi k razmišljanju. In zelo verjetno prepoznajo tudi močno sporočilo, ki jih ta prinaša. Iskrenost, odprtost in pogum mlade vselej ganejo,« pravi Hudej.