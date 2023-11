V britanskih medijih je završalo zaradi polminutnega Toyotinega oglasa za nova terenska vozila, delno posnetega tudi v naši državi, ki so ga britanski regulatorji oglaševanja označili za neodgovornega, saj naj bi potrošnike spodbujal k uničevanju okolja. V Toyoti, kjer so potrdili, da je bil oglas z dovoljenjem delno posnet na zasebnem zemljišču v Sloveniji, so obtožbe zanikali in poudarili, da »noben razumen gledalec oglasa ne bi razumel kot spodbujanje britanskih potrošnikov k neodgovorni vožnji po podeželju Združenega kraljestva in povzročanju okoljske škode«​.

Nekaj kadrov spornega videa, ki prikazuje vožnjo mogočnih terencev sprva po savanskem pesku, zatem v rečni strugi, nato pa še v mestu, naj bi po besedah kranjskogorskega krajinskega arhitekta Žiga Maleka, ki se je oglasil na družbenem omrežju X, posneli v Ljubljani in strugi Save Dolinke, od koder pogled sega na najvišji vrh Karavank Stol in Mežaklo na drugi strani doline. V podjetju Toyota Adria so za N1 pojasnili, »da takšnega oglasa niso naročili, da ga ne nameravajo uporabiti in da o njem ne vedo nič«. Poudarili so še, da Toyota Slovenija nikakor ne spodbuja vožnje zunaj cest, ampak sajenje dreves, tek in gibanje v naravi, trajnostno mobilnost in nove oblike mobilnosti, preko katerih skušajo zagotoviti mobilnost za vsakogar in obenem zmanjšati potrebo po nakupu vozil in po individualnih prevozih.

V Kranjski Gori osupli

»Na občini sploh ne vemo, kdaj naj bi bil posnet ta video, prav tako nas ni nihče vprašal za kakršno koli privoljenje. Tudi za dovoljenje za zapore na cestah nas ni nihče zaprosil, pa tudi nihče od krajanov, ki bi zaznal kar koli sumljivega, se ni obrnil na občino. To se mi zdi nenavadno, saj nas občani v primeru, da zaznajo kaj nevsakdanjega, o tem hitro povprašajo,« je pojasnila županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan.

Kot je videti iz posnetka, je dodala Zupanova, se je snemanje očitno dogajalo na vodotoku Save Dolinke, ki je državna last, zato morda o tem kaj vedo pristojni na direkciji za vode: »Morda so njih zaprosili za soglasje za snemanje videa, sicer pa se mi zdi nenavadno še nekaj: toliko avtomobilov, kot jih je na posnetku, v tisti del vodotoka, ki ga precej dobro poznam, ni mogoče pripeljati, vsaj ne tako, da tega ne bi nihče opazil, zato se sprašujem, ali ne gre morda za fotomontažo.« Glede točne lokacije posnetka je kranjskogorska županja dejala, da naj bi šlo za območje od sotočja Belce proti Mojstrani, lahko tudi malce nižje, medtem ko se po njenem mnenju v ozadju posnetka ne vidi Mežakla, ampak Vrtaška planina. Zadevo smo želeli preveriti tudi na direkciji za vode, a je njihov telefon kljub uradnim uram zvonil v prazno, prav tako pristojni niso odgovorili na naša vprašanja, poslana po elektronski pošti.