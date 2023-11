Vreme: Pretežno jasno

Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Na jugovzhodu ter na Gorenjskem bo nastalo nekaj nizke oblačnosti. Veter bo oslabel, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus šest do nič, ob morju do pet stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.