Njegovo truplo so našli šele štiri dni po nesreči. Obtoženi je ves čas sodne obravnave sicer vztrajal, da je zbil divjad, a mu sodišče ni verjelo, saj je sodni izvedenec ocenil, da bi bile v tem primeru poškodbe na vozilu bistveno drugačne, prav tako bi bili na vozilu sledovi divjadi. Senat je Grintalu prisodil štiri leta in pet mesecev zapora, za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanega v nesreči pa ga je sodišče oprostilo, češ da je bil Bevc že nekaj trenutkov po nesreči mrtev in mu ni bilo več pomoči.