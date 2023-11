Nadi Drobne Popović, ki je to funkcijo prevzela oktobra 2019, je sporazumno predčasno prenehal mandat. Kot je sporočila po koncu seje nadzornega sveta Petrola, se ji zdi prav, da s Sašom Bergerjem, ki se ji zdi tudi »najbolj primeren za prevzem te funkcije«, opravita primopredajo, da lahko Petrol tekoče izvaja vse aktivnosti.

Petrol predaja v odlični kondiciji ...

Nadzorni svet družbe je za novega predsednika uprave za obdobje petih let Saša Bergerja, doslej odgovornega za področje prodaje poslovnim strankam in javnemu sektorju, električno energijo in zemeljski plin ter informatiko, imenoval soglasno. V upravi ostajajo člani uprave Matija Bitenc, Marko Ninčević in Jože Smolič ter delavski direktor Zoran Gračner.

Drobne-Popovićeva je dejala, da je »ponosna, ker družbo in skupino Petrol svojemu nasledniku predaja v odlični finančni kondiciji«. Omenila je težke in nepredvidljive izzive, s katerimi je bil Petrol med njenim predsedovanjem soočen, najprej zaradi epidemije, nato še zaradi energetske krize. »Poslovanje smo stabilizirali,« je dejala in povzela, da sta se družba in skupina med njenim vodenjem organizacijsko preoblikovali, sledili strategiji energetske tranzicije in krepili svoj položaj ene najmočnejših energetskih skupin na trgu jugovzhodne Evrope. »Letošnji načrt je dosegljiv, najverjetneje ga bo Petrol presegel,« je pristavila.

Do menjave na čelu družbe je prišlo zato, ker z nadzorniki nimajo več enakega pogleda na vodenje družbe. Za tako veliko družbo pa je to nujno, je dejala, v takšni situaciji je zato prav, da se umakne ona. Odpravnina, ki jo bo dobila, je skladna s podpisano pogodbo, njene višine pa ni hotela razkriti.

Lani 2,7 milijona evrov izgube

Predsednik nadzornega sveta Janez Žlak se je Nadi Drobne Popović zahvalil za odlično vodenje družbe in skupine Petrol v izjemno zahtevnem in nepredvidljivem obdobju. Ob imenovanju Bergerja za predsednika uprave je Žlak izrazil zaupanje v njegove strokovne in vodstvene sposobnosti. Zatrdil je, da so ga izbrali v skladu s pravili družbe. Petrol je sicer na ravni skupine kljub rekordnim prihodkom leto 2022 končal z izgubo. To so v družbi januarja letos izračunali v višini 12,1 milijona evrov, marca pa popravili na 2,7 milijona evrov. Kljub lanski izgubi je Petrol letos izplačal dividende, zanje je namenil skoraj ves bilančni dobiček, in sicer 61,67 milijona evrov.

Država ima v Petrolu (neposredno, prek SDH in Kada) skupaj nekaj manj kot tretjinski lastniški delež, eden ključnih lastnikov družbe pa je Dari Južna prek družb Vizija holding in Perspektiva FT. Na vprašanje, ali sta bila z Južno v sporu, Drobne-Popovićeva ni hotela odgovoriti.