Po informacijah različnih virov v nadzornem svetu največje slovenske naftne družbe že nekaj časa sestavljajo načrt za njeno zamenjavo Nade Drobne Popović, časnik Finance pa je danes poročal, da Popovićeva danes s položaja odstopa. Seja nadzornega sveta zaenkrat še traja.

Na čelu Petrola že od leta 2019

Nada Drobne Popovič je leta 2019 prevzela vodenje uprave družbe Petrol. V istem letu se je nadzorni svet pod njenim vodstvom razšel s tedanjo upravo, ki jo je vodil Tomaž Berločnik. Po tem je Nada Drobne Popovič začasno postala predsednica uprave, januarja naslednje leto ji je nadzorni svet podelil polni mandat predsednice uprave.

Kljub spremembam v nadzornem svetu leta 2020, ki jih je izvedla Janševa vlada, je Nada Drobne Popovič ostala na čelu Petrola. Vladi pod vodstvom Goloba ni uspelo izvesti zamenjav v nadzornem svetu, saj SDH na skupščini ni uspelo zbrati dovolj glasov za predčasno razrešitev Aleksandra Zupančiča, nekdanjega vodje kabineta okoljskega ministra Andreja Vizjaka.

Necenzurirano: Zamenjava zaradi poslov na Hrvaškem?

Na portalu Necenzurirano so že junija poročali, da je bila ena od odločitev uprave Petrola nakup cistern na Hrvaškem, ki so jih prej od podjetja Energospektar le najemali. Ta je bila v lasti zagrebškega podjetnika Milodraga Gadža. Po razdrtju pogodbe z Energospektrom pa je Petrol želel odkupiti cisterne, ki bi jih nato sami oddajali v najem.

Le mesec dni kasneje so nadzorniki izvedli spremembe v upravi Petrola. Jože Bajuk je moral zapustiti upravo, namesto njega pa so imenovali Marka Ninčevića in Sašo Bergerja. Ninčević je nekdanji direktor družbe Lisca, ki je v lasti Južne, medtem ko je Berger nekdanji predsednik uprave S&T Slovenija in nadzornik Petrola. Oba sta bila predlagana s strani Nade Drobne Popović.