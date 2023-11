Dodal je, da bo premor v spopadih veljal za celotno območje Gaze in da med 10. in 16. uro po lokalnem času nad palestinsko enklavo ne bo dovoljen letalski promet.

Tudi drugi mediji so iz regije poročali, da bo premor začel veljati v četrtek ob 10. uri po lokalnem času, nekaj ur kasneje pa naj bi Hamas začel izpuščati prve talce, ki jih je zajel v napadu na Izrael 7. oktobra, poroča britanski BBC. To je za agencijo Reuters povedal neimenovani egiptovski varnostni vir.

Tiskovni predstavnik izraelskega obrambnega ministrstva pa je za Reuters povedal samo, da bo premirje verjetno začelo veljati »enkrat jutri«. Izraelski zunanji minister Eli Koen je medtem izrazil pričakovanje, da se bodo v četrtek v Izrael vrnili prvi talci.

V skladu z danes objavljenim sklepom izraelske vlade, bo premor trajal največ deset dni. V tem času naj bi Hamas izpustil do 100 zajetih talcev v zameno za do 300 palestinskih zapornikov. V prvih štirih dneh premora bo Hamas predvidoma izpustil 50 od skupno 240 talcev v skupinah po najmanj deset oseb, Izrael pa okoli 150 palestinskih zapornikov.

Izrael je medtem objavil imena in podrobnosti o 300 palestinskih zapornikih, ki so upravičeni do izpustitve. Okoli 120 je mlajših od 18 let, zaporniki pa naj bi se po izpustitvi vrnili v kraje, kjer so živeli pred aretacijo, na primer na Zahodni breg ali v Vzhodni Jeruzalem. Zaprti Palestinci so bili med drugim obsojeni ogrožanja miru s pirotehniko, požigov in napadov z nožem.

Po navedbah izraelskih medijev oblasti z objavo imen o zapornikih želijo javnosti omogočiti, da se lahko pritoži proti izpustitvi določenih Palestincev. Mediji prav tako navajajo, da oblasti ne bodo izpustile zapornikov, ki prestajajo kazen zaradi umora.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem poudaril, da se bo vojna na območju Gaze po premoru nadaljevala, dokler Izrael ne bo dosegel vseh svojih ciljev - uničenja Hamasa in vrnitve vseh talcev.

Odločno nasprotovanje dogovoru s Hamasom je danes znova izrazil skrajno desni izraelski minister za varnost Itamar Ben-Gvir. Na omrežju X je ocenil, da si je »ta odmor Hamas želel bolj kot karkoli drugega«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Meni, da je Hamas z veseljem pristal na izpustitev zajetih žensk in otrok, zaradi katerih je postal mednarodni pritisk na to islamistično skupino prevelik. Dosegel je tudi dobavo goriva, izpustitev teroristov, prekinitev vojaških operacij in celo prepoved preletov. Prekinitev ognja bo Hamasu omogočila reorganizacijo in obnovitev zalog, je še dejal ob oceni, da Izrael ponavlja napake iz preteklosti.

Lenarčič: EU bo humanitarni premor skušala izkoristiti za dobavo pomoči v Gazo

V izraelski raciji na Zahodnem bregu šest mrtvih

V izraelski raciji na okupiranem Zahodnem bregu je bilo danes ubitih šest Palestincev, je sporočila tamkajšnje palestinsko ministrstvo za zdravje. Po navedbah palestinskega Rdečega polmeseca je bilo v nasilju v več mestih na območju skupno ranjenih 26 ljudi, med katerimi so štirje utrpeli strelne rane, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah Rdečega polmeseca so izraelske sile med drugim vdrle v begunsko taborišče v kraju Tulkarem na severozahodu Zahodnega brega in tam za kratek čas pridržale 16-letnika, katerega obraz so ranili šrapneli. Po navedbah fotografa francoske tiskovne agencije AFP je bila vojska danes sredi dopoldneva še vedno v taborišču.

Skupno je Rdeči polmesec po lastnih navedbah v krajih Tulkarem, Betlehem, Tubas in Kalkilija oskrbel 26 ranjenih, od tega štiri s strelnimi ranami. V bolnišnico naj bi prepeljali tudi 26-letno žensko, ki naj bi jo »pretepla izraelska vojska«.

Izrael se na navedbe palestinskih oblasti še ni odzval. Od začetka vojne med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom sicer na Zahodnem bregu beležijo porast nasilja. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje so izraelske sile od 7. oktobra na območju ubile več kot 200 Palestincev.