Borell je v razpravi z evroposlanci o humanitarnih razmerah na območju Gaze napovedal, da bo EU pri zagotavljanju pomoči prispevala svoj delež.

Unija je po besedah zunanjepolitičnega predstavnika zaskrbljena tudi zaradi napadov na palestinsko civilno prebivalstvo na zasedenem Zahodnem Bregu. Borrell je ob tem menil, da za bližnjevzhodni konflikt ni vojaške rešitve ampak je prava le rešitev dveh držav. Poudaril je še, da palestinsko gibanje Hamas ne more ostati na oblasti na območju Gaze, ki pa ne sme biti niti pod nadzorom Izraela.

Nujno je izboljšati humanitarni dostop znotraj Gaze in v Gazo v skladu z resolucijo ZN. Treba je podpreti vlogo ZN pri humanitarni pomoči Palestincem. Za EU je nujno podpreti humanitarni odziv, je dejal Lenarčič, ki je menil še, da ne bi smeli prezreti slabšanja razmer na Zahodnem Bregu in bi morali okrepiti politična prizadevanja za dosego rešitve dveh držav.

Lenarčič je opozoril, da je bilo v izraelskih napadih na območju Gaze ubitih najmanj 12.000 ljudi, med njimi številne ženske in otroci, da je razseljenih 1,7 milijona prebivalcev palestinske enklave ter da primanjkuje osnovnih potrebščin, kot so hrana, zdravila in voda. Dejal je še, da humanitarna pomoč v hrani pokrije le deset odstotkov potreb in da v enklavi deluje le še devet od 35 bolnišnic.

Med ukrepi EU v palestinski enklavi je izpostavil povečanje sredstev za Gazo na več kot 100 milijonov evrov ter podporo partnerjem na terenu, ki delijo hrano in vodo, vzdržujejo nujne zdravstvene storitve ter zagotavljajo osnovno higieno. Povedal je še, da je bilo za Gazo doslej izvedenih že 15 humanitarnih zračnih mostov EU.

Različni pogledi evropske levice in desnice

Predstavniki političnih skupin socialistov in demokratov, Renew Europe, Zelenih in Levice so v razpravi pozdravili dogovor o izpustitvi talcev in humanitarnem premoru. Ob tem so poudarjali, da sta nujni trajnejša prekinitev ognja in izpustitev vseh talcev. Poslanci, ki so nastopili v imenu desnih skupin Evropske ljudske stranke, konservativcev in reformistov ter Identitete in demokracije pa so izpostavljali predvsem, da je gibanje Hamas teroristična organizacija in da ga je treba uničiti.

Več poslancev je bilo tudi kritičnih do neusklajenih stališč predstavnikov EU ob začetku vojne med Izraelom in Hamasom. Nekateri pa so pozvali k večji vlogi EU v bližnjevzhodnem konfliktu, ki da je nujna, če želi unija postati pomembna igralka na globalnem političnem odru.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je ob razpravi pozdravil dogovor o izpustitvi talcev in humanitarnem premirju, ki mora po njegovem mnenju prerasti v trajnejšo mirno rešitev. »Na drugi strani pa napoved Izraela, da bo na severu Gaze nadaljeval z boji, vliva določene dvome v zadnja diplomatska prizadevanja,« je opozoril, kot so sporočili iz njegove pisarne.

Nemec je tudi pobudnik pisma predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, v katerem poziva komisijo, naj nemudoma presodi ravnanje izraelske vlade in v primeru kršitev meril vizumske liberalizacije takoj uvede vizume za izraelske državljane. Za pismo je zbral podporo več poslanskih kolegov.