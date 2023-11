Nogometna Slovenija je znova na nogah. Dolgo je že od tega, ko so navijači lahko občutili veselje ob uvrstitvi na veliko tekmovanje. Pred 14 leti je izbrana vrsta pod tedaj istim selektorjem Matjažem Kekom prišla na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Pred tem se je pod oba največja uspeha podpisal Srečko Katanec. Leta 2000 je Slovenijo popeljal na evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem, dve leti kasneje pa še na svetovno prvenstvo na Japonsko in v Južno Korejo. Čeprav je deželica na sončni strani Alp na velikih nogometnih tekmovanjih do zdaj nastopila »le« trikrat, pa je bilo dogajanje vsakokrat zanimivo.

Slovensko romanje v Amsterdam

Leto 2000 bo za vedno ostalo z zlatimi črkami zapisano v slovensko športno zgodovino. Prvega pač ne pozabiš nikoli. Preboja na veliko nogometno tekmovanje, namreč. Navijači so bili v ekstazi, romanje v Amsterdam na drugo tekmo skupinskega dela proti Španiji pa še vedno velja za najbolj množično v tujino na športni dogodek od slovenske osamosvojitve. Prizori so bili neverjetni, kot tudi dogajanje na slovenskih tekmah. Reprezentanca selektorja Srečka Katanca si je preko dodatnih kvalifikacijskih tekem proti Ukrajini izborila mesto med takrat 16 najboljših reprezentanc na stari celini, prva tekma v skupini C v belgijskem Charleroiu pa proti ZR Jugoslaviji. V zgodovino evropskih prvenstev je zapisana kot tista z enim največjih preobratov.

Na krilih dveh golov Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina je namreč Slovenija že vodila s kar 3:0, v 60. minuti pa je rdeč karton dobil še Siniša Mihajlović. Ko je bilo vse pripravljeno na slavje, je prišlo še danes težko razložljivih šest minut. Med 67. in 73. minuto je namreč ZR Jugoslavija zabila tri gole in prišla do remija. »Obljubil sem, da bomo igrali odprt nogomet, nogomet za gledalce, in obljubo sem držal. Mislim, da smo kljub zapletu lahko zadovoljni s prvim nastopom, zagotovo pa je to dobra šola za naprej. Očitno nam še manjkajo izkušnje. Igralci so jezni, toda iz vsega skupaj moramo potegniti nekatere zaključke. Gotovo nam bo še zelo žal za zapravljeno priložnost. Igrati z igralcem več je lahko tudi medvedja usluga. Pozabili smo na vse, predvsem pa na to, da se nogomet igra do zadnjega sodnikovega žvižga. Očitno nobena situacija ni dokončna, dokler se tekma ne konča. Nogomet je nepredvidljiva igra,« je med drugim takrat povedal Srečko Katanec.

Slovenski selektor je bil tedaj navdušen nad slovenskimi navijači, še bolj pa je lahko bil na naslednji tekmi proti Španiji, ko je resnično grmelo s tribun Amsterdam Arene. Zvezdnik nasprotnega moštva Raul je poskrbel za hitro vodstvo, a mu je Zahović odgovoril sredi drugega polčasa. Slovenija je držala v rokah remi le 60 sekund, saj je za Španijo zadel Joseba Etxeberria in poskrbel za zmago. Kljub porazu je Katančeva četa znova pustila odličen vtis, zato je pred zadnjo tekmo proti Norveški, kjer je za napredovanje potrebovala zmago, vladal optimizem, a remi z 0:0 je pomenil slovo od evropskega prvenstva. »Zelo sem zadovoljen s prikazanim. Moram priznati, da so igralci presenetili še mene samega, pred začetkom nisem verjel, da bi lahko osvojili dve točki. Prvenstvo je za nas velika izkušnja, igralci so videli, kako to izgleda in kaj naj drugega rečem, kot da se v domovino vračamo ponosni,« je po izpadu dejal selektor Katanec.

Afera Šmarna gora

Zanos z evropskega prvenstva je Slovenija prenesla v kvalifikacije za svetovno, kjer je bila znova uspešna v dodatnih kvalifikacijah. Tokrat je padla Romunija, Zlatko Zahović in soigralci pa so stopili v nogometna nebesa. Premierno so si priborili nastop na mundialu, ki pa si smo si ga bolj kot po igri zapomnili po velikem prepiru med selektorjem Katancem in prvim zvezdnikom Zahovićem. Da v odnosu med obema ni vse v najlepšem redu, se je šepetalo že nekaj časa, vse skupaj pa je izbruhnilo prav na svetovnem prvenstvu. Ob porazu na prvi tekmi proti Španiji je Katanec Zahovića zamenjal v 63. minuti z Milenkom Ačimovićem, kar je sprožilo pravi vihar. »Slišal sem, da menjam samo Štajerce, da naj še kakšnega Štajerca zamenjam z Ljubljančanom, da sem ljubljanska p****, da me lahko kupi kdor koli, da mi lahko kupi hišo, Šmarno goro...,« je v čustvenem govoru med drugim povedal Srečko Katanec in napovedal slovo od selektorskega mesta po koncu prvenstva. Zahović mu ni ostal dolžan. »Čutim se dolžnega, da podrobno razjasnim zadevo. Po besedah selektorja sem bil šokiran, saj je bilo v njegovi izjavi nekaj laži. Nikoli nisem govoril o njegovi narodnosti in družini, sem pa rekel, da lahko kupim njega in Šmarno goro. To ni bilo prav in žal mi je, da sem to storil. Toda nekaj takega se je kuhalo od začetka priprav. V vsem pripravljalnem obdobju me je omalovaževal in ne samo mene, tudi druge. Dialog z njim je nemogoč,« je pojasnjeval Zlatko Zahović.

S 36 goli še vedno najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance se je moral po svojih besedah posloviti in zapustiti pripravljalni tabor v Južni Koreji. Razgretega ozračja ni uspelo umiriti niti takratnemu predsedniku države Milanu Kučanu. V izjavi za javnost so Zahovićevo obnašanje obsodili tudi ostali slovenski reprezentanti in zatrdili, da bodo še naprej po najboljših močeh predstavljali Slovenijo. A jasno je bilo, da je bila slačilnica razdeljena in da na takšen način do uspeha ni moč priti. Poraza na tekmah z Južnoafriško republiko z 0:1 in Paragvajem z 1:3 tako nista bila niti najmanjše presenečenje.

Donovan razblinil slovenske sanje

Slovenska reprezentanca je po svetovnem prvenstvu 2002 zapadla v krizo. Sicer se je še prebila do dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2004, a je bila tam boljša Hrvaška. Prišlo je do menjave generacije, po Bojanu Prašnikarju in Branetu Oblaku pa je na selektorski stolček sedel Matjaž Kek. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 je osvojil drugo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa porazil Rusijo in Slovenijo drugič v zgodovini popeljal na svetovno prvenstvo, ki je bilo to pot v Južnoafriški republiki in se ga spominjamo tudi po glasnih vuvuzelah, s katerimi so ljudje na stadionih povzročali nadležen zvok. Kapetan Robert Koren je z golom proti Alžiriji poskrbel, da je Slovenija prišla do prve zmage na velikih tekmovanjih, s tem pa so se dvignili tudi apetiti. Ko je izbrana vrsta selektorja Keka ob polčasu tekme proti ZDA vodila z 2:0, so številni slovenski navijači že iskali letalske povezave do Afrike in računali, kdo bi lahko bil nasprotnik v izločilnih bojih. A Američani so do konca tekme izenačili, v zadnjem krogu pa se ni izšlo po slovenskih željah. Kapetan Koren in soigralci so z 1:0 klonili proti Angliji, Američani pa so pred Landona Donovana v 91. minuti zabili gol za zmago proti Alžiriji, ki je Sloveniji razblinil sanje o napredovanju.

»Ponavadi se po takšni tekmi reče, kako si razočaran, kako je to in kako je ono. Jaz pa sem izredno ponosen in vesel, da sem v družbi takih fantov, da smo naredili to, kar smo naredili. V športu je vedno tako, da ti včasih da, včasih ti vzame. Razočaranje pri fantih je neverjetno. Jaz upam, da ne čez čas. Kot to zdaj vsi govorijo, da se bo znalo to ceniti, da se bo znalo spoštovati to, kar smo naredili v zadnjem času, zato fantom še enkrat vse čestitke,« je takrat povedal Matjaž Kek, ki bo z igralci na evropskem prvenstvu prihodnje leto odkrito napadel prvo uvrstitev v izločilne boje.

*** 9 golov je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2000 dosegel Zlatko Zahović, s čimer je zaostal le za Špancem Raulom, ki jih je dosegel 11.