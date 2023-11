France Vurnik je bil širok človek z izjemnim znanjem in poznavanjem slovenske in svetovne književne in gledališke ustvarjalnosti. Objavil je pesniški zbirki Pred zidom in onkraj leta 1969 in Vsegazavedanje leta 1972. Gre za pesniške razmisleke o bivanjskih in moralnih vprašanjih, zaznamovane s časi in kraji otroštva in tradicije. Ali kot je sam zapisal: »Še vedno pri začetkih, / ugreznjenih v ponorih spomina / z novimi obrazi iz časa v čas.«

Gledališče je kot kritik spremljal vse od mladosti, tako za radijske poslušalce kot za bralce časopisov in revij. Leta 1984 je gledališke ocene zbral v knjigi Odmevi iz parterja. Gledališki in književni kritik je bil zadnja štiri leta pred upokojitvijo, do leta 1995, direktor Radia Slovenija.

Predvsem pa je bil Vurnik, po rodu iz Radovljice, izjemen snovalec literarnih oddaj in tudi radijskih iger Radia Slovenija. V arhivu so shranjeni številni Literarni večeri, Literarni portreti in druge oddaje o slovenskih, južnoslovanskih in ruskih književnikih, ki jih je tudi prevajal, imel pa je izjemen čut za dramaturgijo oddaj in učinkov, ki jih ponuja radijski medij, še piše spletni portal.