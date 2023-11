Vpis državnih zakladnih menic za državljane je potekal v dveh krogih. Prvi krog je bil namenjen državljanom in je trajal do ponedeljka. Drugi krog je bil namenjen institucionalnim vlagateljem in je potekal v torek. Vlagatelji so lahko vpisali za najmanj tisoč evrov menic, kar je tudi nominalna vrednost ene menice, ki jo bodo državljani dobili po zapadlosti.

V prvem krogu vpisa so državljani dali 37.229 ponudb za vpis zakladnih menic, vplačali pa so jih 36.643 v skupnem nominalnem znesku 1,006 milijarde evrov. Menice so bile vpisane po ceni 963,95 evra na menico z nominalno vrednostjo tisoč evrov, kar je enako 3,75-odstotni letni obrestni meri, so sporočili s hrvaškega ministrstva za finance. Skupno so vplačali 969,7 milijona evrov, v enem letu pa bodo na menico lahko zaslužili najmanj 36,05 evra.

V drugem krogu so institucionalni vlagatelji dali 22 ponudb v skupni vrednosti 340,6 milijona evrov. Sprejetih je bilo deset ponudb v vrednosti 124,1 milijona evrov. Menice so bile vpisane po ceni 964,88 evra, ker je enako 3,65-odstotni letni obrestni meri.

Menice bo država izdala v četrtek, datum zapadlosti pa bo 21. november 2024.

Hrvaška vlada je v začetku leta prvič izdala tudi državne obveznice za državljane. Z njihovo prodajo državljanom in institucionalnim vlagateljem je zbrala 1,85 milijarde evrov.