V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes lahko sunki burje na Primorskem na izpostavljenih legah presegajo 100 kilometrov na uro.

Obeti: V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo začelo od severa oblačiti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. V soboto bo povečini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je kakšna manjša ploha.

Vremenska slika: Nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno in osrednjo Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnikom k nam priteka bolj hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, le v krajih južno od nas bo nekaj povečane oblačnosti, kjer lahko občasno rahlo dežuje. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu močna burja. V četrtek bo povečini pretežno jasno. Burja ob severnem Jadranu bo nekoliko oslabela.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden.