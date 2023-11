Okoli pol sedme ure zjutraj je v hiši v Trbojah, gre za naselje v občini Šenčur, prišlo do eksplozije, po prvih informacijah zaradi napake na plinski grelni napravi, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ob tem se je zrušila hiša. Stanovalci so bili izven stavbe, poškodovanih tako ni bilo, prav tako ni nobene nevarnosti za druge prebivalce, so še dodali. Dim, ki se vije visoko v zrak, je viden že na daleč.

Na kraju so gasilci, ki gasijo požar, policisti pa so kraj dogodka že zavarovali in bodo, ko bo to možno, opravili ogled. Natančen vzrok eksplozije še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v kriminalistični preiskavi. Nastala je večja premoženjska škoda.

Policija prosi lokalne prebivalce, naj ne hodijo na kraj požara, niti naj se ne zadržujejo v njegovi bližini, saj bodo interventne službe le tako lahko opravile svoje delo.