Od skupno 540 zaposlenih v Kopru, Senožečah in Vuzenici je tokrat v Sloveniji pod vprašajem prihodnost 40 režijskih delavcev, na Hrvaškem pa okoli 60, je poročala Televizija Slovenija.

Odločitev je vodstvo sprejelo brez pogajanj, svet delavcev so o tem obvestili le prek elektronske pošte.

Uradne izjave Cimos ne daje, neuradno pa naj bi odločitvi botroval upad prodaje oz. povpraševanja na tujih trgi, še navaja televizija.

Aleš Hoge iz sveta delavcev Cimosa je dejal, da je postopek po njegovi oceni nepravilen in ga bo treba ponoviti. Očitno imajo novi lastniki velike težave ali pa niso kaj dosti zainteresirani za družbo, je dodal Hoge.

Predstavniki vodstva in delavcev so minuli torek razpravljali tudi o nameri delodajalca, da odstopi od podjetniške kolektivne pogodbe, s čimer se je želelo podjetje izogniti rednemu usklajevanju plač. Po pogajanjih so dorekli, da bo podjetje predstavilo nov predlog z možnostjo zamrznitve usklajevanja za določen čas. Več naj bi bilo znanega v petek, ko se bodo znova sestali.