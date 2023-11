Sodniki se bojijo političnega trojanskega konja

V sodstvu so si vrsto let prizadevali, da bi imenovanje sodnikov umaknili iz državnega zbora. Danes je takšen predlog ustavne spremembe na mizi, vendar pa imajo v sodstvu pomisleke, ker prihaja v paketu s posegom v sestavo sodnega sveta, ki ima ključno vlogo ne le pri imenovanju sodnikov, temveč tudi pri številnih drugih odločitvah na področju sodstva in sodnikov.