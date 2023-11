Začelo se je pred več kot 23 leti v sklopu Vipavske vinske ceste. Na začetku so sodelovali vinarji iz domala vseh vasi ob vinski cesti, danes jih vztraja le še nekaj iz Slapa, Brij in Planine. Eden od organizatorjev Denis Jež je povedal: »Zadnja štiri leta je organizator Zavod Slap - Vipava. Prireditev je iz izredno vinsko naravnanih vsebin prerasla v mali kulinarično-vinski dogodek. Pozneje smo dodali še tržnico vipavskih dobrot in storitev. Predvsem zadnja leta se dodajajo tudi kulturne vsebine.«

Vas Slap je pravzaprav idilična vipavska vasica, za katero se skriva kar sedem slapov. V vasici je med približno štiristo prebivalci kar dvajset vinarjev, osem med njimi takšnih, ki od vinarstva tudi živijo. »Če natančno pogledate te številke, boste lahko hitro ugotovili, da smo najbrž najbolj vinska vas v Vipavski dolini. V vsakem primeru smo vas z največ pridelanega zelena na svetu,« je povedal nasmejani Denis Jež. Ob tem je takoj dodal: »V središču vasi bo tudi tržnica, na kateri bo več kot 16 ponudnikov prodajalo svoje domače izdelke.«

Osem vinarjev, osem tradicij

Vrata svojih vinskih kleti bo letos odprlo kar osem vinarjev iz vasi Slap: Vinarstvo Petrič z dolgoletno tradicijo, katerega korenine segajo v leto 1778. Pravijo, da je njihov namen pridelovati vino čim bolj naravno v vipavski mikroklimi, ki daje vinu poseben značaj, še zlasti avtohtonima sortama pinela in zelen. Tudi v Vinski kleti Pregeljc pri predelovanju vina sledijo tradicionalnim metodam. Od rdečih vrst največ časa posvečajo merlotu, ki dozoreva v hrastovih sodih, nastajajo pa v njihovi kleti tudi bela vina, od avtohtonih pinele in zelena do klasičnega sauvignona, pa tudi oranžna, sladka in peneča vina.

V Hiši vin Rondič je vinogradništvo in vinarstvo doma že več kot štiri generacije. V kleti prevladujejo bela vina. Pinela, rebula, malvazija, beli pinot, sauvignon, rumeni muškat, pri rdečih vinih pa največ pozornosti namenjajo sortama cabernet sauvignon in merlot. Še posebnost: nad hramom so našli najstarejši ohranjen primer knjige Matije Vertovca Vinoreja iz leta 1844. Prav ta letnica je na vhodu v staro klet Kmetije Trošt. Ponujajo tako buteljčna kot odprta vina, pri njih lahko pokusite vina zelen, cabernet sauvignon, slap rdeče, pinelo in penino zelen. Korenine Vina Žorž 1696 segajo v daljno leto 1696. Vinograde imajo zasajene z rdečimi sortami merlot, cabernet sauvignon in barbera ter belimi sivi pinot, sauvignon, rumeni muškat, malvazija, rizling in rebula ter zelen in pinela.

Vino Marc, družinska vinogradniška kmetija z vinogradi nad vasjo, s četrto generacijo gradi na tradiciji in kakovosti vin, še zlasti zelena in pinele, kar dokazujejo številna priznanja na domačih in tujih ocenjevanjih. Poimenovanje posesti Rouna izhaja iz časov avstro-ogrskega popisa zemljišč, ko so leta 1765 v kataster zapisali ime Rouna. Po tradicionalni metodi s kratkotrajno maceracijo in z minimalno uporabo žvepla pridelujejo predvsem enoletna vina – pokusite lahko 12 sort vin. Kmetija Na hribu prideluje tako odprta kot buteljčna vina. Na degustacijah v njihovi vinski kleti lahko izbirate med belimi vini sauvignon, chardonnay, zelen, laški rizling, rumeni muškat, rebula, malvazija in pinela ter rdečimi vini barbera, cabernet sauvignon, merlot in refošk.

Pri vsakem vinarju pet vzorcev in prigrizek

Kako bo vse skupaj potekalo? Denis Jež je pojasnil: »Ob prihodu na prizorišče dogodka vas bomo pogostili z domačim pečenim pršutom v testu, vsi obiskovalci prejmete kozarec, ki bo služil kot vstopnica v vinsko pustolovščino. S kozarcem boste imeli vstop na degustacijo vina v vseh kleteh, kozarec in vrečka pa vam bosta ostala za spomin. Po prigrizku vas bomo napotili do prve vstopne kleti. Od tu naprej se boste samostojno sprehajali od kleti do kleti. Vsak vinar vam bo ponudil do pet različnih vzorcev vina, poleg pa postregel dobrote, ki jih bodo pripravile domače kuharice po receptih svojih babic. Kaj bo ponujeno in po kakšni ceni? Hm. Suhomesnati izdelki se pri nas ne prodajajo, saj nimamo za te namene registriranih dejavnosti. Mesnine in kar bodo skuhale gospodinje oziroma vsa hrana na mizah v kleteh bo brezplačna.«

*** Slap ima na vstopni točki na prireditev parkirišča, namenjena avtobusom, nekoliko nižje pa avtomobilom. Oboje je ustrezno označeno. Da ne bo težav, bodo pomagali redarji. Obenem organizatorji opozarjajo, da bo tudi letos zagotovljen avtobusni prevoz s parkirišča na Dolgem mostu v Ljubljani, od koder bo odpeljal tako v soboto kot v nedeljo ob 15.15, nazaj pa nekaj minut po polnoči.