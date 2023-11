Čeprav bo na belo zimo treba počakati še nekaj časa, so najbolj zagnani smučarji že v nizkem startu za začetek nove smučarske sezone. Cene smučarskih vozovnic so se podobno kot pri naših sosedih zvišale za nekaj manj kot deset odstotkov, kar devet smučišč pa bo letos pognalo nove oziroma obnovljene žičniške naprave. Smučišče Kanin, ki ni bilo uspešno na državnem razpisu za kabinsko žičnico, pozneje pa niso dobili uporabnega dovoljenja za staro kabinsko žičnico, bo letos zaprto, bo pa smučanje možno na italijanski strani.

Slovenska smučišča so v predprodaji, ki večinoma traja do konca novembra, pripravila akcijske ponudbe dnevnih in sezonskih smučarskih vozovnic. Letošnja glavna smučarska sezona bo potekala v času božično-novoletnih počitnic od sobote, 23. decembra, do torka, 2. januarja. Vrhunec drugega dela sezone bo v času zimskih počitnic, ki bodo v letošnjem šolskem letu ponovno razdeljene na dva termina. Tako bodo šolarji v zahodni in osrednji Sloveniji imeli počitnice od 19. do 23. februarja, preostali pa teden dni kasneje.

Na Rogli dvignili karto za 5 evrov

Smučišče Rogla je snežni raj za družine z otroki, odlično so opremljena tudi smučišča. Letos jim je uspelo dokončati tudi izgradnjo nove šestsedežnice Mašinžaga, ki je ogrevana in ima pokrite sedeže ter nadomešča dve stari vlečnici. Snežni topovi in specifična klima zagotavljajo sto dni smučanja in zimskih športov vsako leto. Samo lani so našteli 112 smučarskih dni in 196.115 smučarjev. Na vrhu gore so številni smučarski hoteli in apartmaji, prav tako lahko družine nastanitev poiščejo ob vznožju, v Zrečah, ki velja za eno najbolj znanih zdravilišč in velnes centrov v srednji Evropi. Tukaj vas čakajo številni bazeni, savne in posebni rekreacijski programi. Smučarski avtobus vozi goste med Zrečami in Roglo, kjer lahko nesmučarji najdejo različne sprehajalne ture.

Višjim cenam energentov in stroškov dela so morali prilagoditi ceno smučarskih vozovnic, ki so jo na Rogli dvignili na 43 evrov. To je štiri evre več kot lani, do konca novembra pa še poteka predprodaja po 38 evrov.

Tudi na Voglu in Krvavcu več kot 40 evrov

Odprtje smučarske sezone na Krvavcu je predvideno za začetek decembra. Letos bodo smučarji dobili novo šestsedežnico Zvoh, ki bo ogrevana in bo imela pokrite sedeže. Do konca meseca ostaja lanska cena smučarske vozovnice – 39 evrov. Potem bo treba odšteti dva evra več. Prav tako so se cene vozovnic zvišale na Voglu, kjer bo glavna novost panoramska krožna kabinska žičnica Zadnji Vogel za do 10 oseb, ki bo nadomestila staro dvosedežnico. Investicija je vredna 8,5 milijona evrov (6,4 milijona evrov so dobili iz nepovratnih sredstev). Za dnevno vozovnico bodo smučarji, ki stavijo le na naravni sneg, odšteli 42 evrov.

Smučarji na Golteh bodo tudi letos smučali po ceni 39 evrov, kar je enako lanski. Smučišče Golte bo pred letošnjo zimo dobilo dve novi štirisedežnici, ki bosta nadomestili staro dvosedežnico Smrekovec ter vlečnico Stari stani. Spomladi so na lokaciji v bližini gondole prenovili parkirišče za avtodome Golte, vendar ga je avgustovska ujma poškodovala, tako da je do nadaljnjega zaprt. Je pa možno avtodom parkirati na spodnjem delu parkirišča pod gondolo.

Soriška planina v novo smučarsko sezono vstopa s sodobnim sistemom umetnega zasneževanja z vodno akumulacijo, ki bo omogočil nemoteno smučanje tudi ob slabših snežnih razmerah. Dodatno bodo razširili otroški park ob vlečnici Lucija, da bodo prvi zavoji malčkov še bolj varni in zabavni. Na smučišču so že nekaj let tudi v zimskem času dobrodošli avtodomarji, ob urejenih parcelah omogočajo tudi najem dveh glamping hišic ali pa spanje v sobah v sklopu gostišča Lajnar. Tik ob kampu so lepo urejene proge za tek na smučeh.

Na Mariborskem Pohorju dva tipa vozovnic

Prav tako so cene ohranili na Mariborskem Pohorju. V primerjavi z drugimi slovenskimi smučišči imajo dva tipa dnevnih vozovnic. Čez teden znaša cena 39 evrov, ob koncu tedna pa bo za vozovnico treba odšteti 4 evre več. Na Pohorju so s sofinanciranjem iz razpisa zgradili novo vmesno postajo krožne kabinske žičnice, ki jo bodo v poletnem delu sezone uporabljali predvsem kolesarji. V okviru državnega finančnega vložka so vlečnico s sidri na Arehu zamenjali s štirisedežnico Ruška.

Najdražja smuka pri nas bo v Kranjski Gori, kjer pa jim ni uspelo ujeti rokov za pridobitev gradbenega dovoljenja za kabinsko žičnico Vitranc 1. To je bil tudi razlog, da so odstopili od razpisa ministrstva za gospodarstvo. Dnevna vozovnica bo odraslega smučarja stala 45 evrov, kar je pet evrov več kot lani. Podobno kot pri drugih smučiščih je ob nakupu po spletu vozovnica za evro cenejša.

Novosti na slovenskih smučiščih Smučišče Krvavec ima novo ogrevano in pokrito šestsedežnico Zvoh. Smučišče Velika planina ima novo šestsedežnico Šimnovec. Smučišče Rogla ima novo ogrevano in pokrito šestsedežnico Mašinžaga. Smučišče Kope ima dve novi štirisedežnici Kopnik in Šahernik ter novo vlečnico Velika Kopa. Smučišče Vogel ima novo panoramsko krožno kabinsko žičnico Zadnji Vogel za do 10 oseb. Smučišče Mariborsko Pohorje ima novo vmesno postajo krožne kabinske žičnice in novo štirisedežnico Ruška. Smučišče Golte ima dve novi štirisedežnici Smrekovec in Stari stani. Smučišče RTC Jakec Trije kralji ima novo štirisedežnico Veliki vrh.

Za vozovnico v Italiji tudi 80 evrov Tudi letos bodo smučišča v Italiji in Avstriji deležna pozornosti slovenskih smučarjev. A bodo morali ti veliko globlje seči v žep ob nakupu smučarske vozovnice. Tričlanska družina bo za dnevno smuko (brez prevoza in hrane) na bližnjem avstrijskem smučišču v Mokrinah morala odšteti 170 evrov. Od 72 do 75 evrov pa se gibljejo cene dnevnih vozovnic v Saalbach Hinterglemmu, Kitzbühelu, St. Antonu in mondenem Ischglu. Za slabo desetino je dražja tudi vozovnica Dolomiti Superski, s katero lahko smučate v Val Gardeni, Alta Badii, Arrabi, Val di Fassi in Cortini d'Ampezzo – z lanskih 74 evrov se je letos povzpela na 80 evrov. Tudi letos pa ostaja med cenejšimi Sella Nevea; za dnevno vozovnico za odrasle bo treba odšteti 44 evrov.