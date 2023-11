Komisija je pri tekmovalnih krožnikih ocenjevala linijo priprave in mise en place, pripravo in profesionalno delo, animacijo, serviranje jedi in okus. Pri kategoriji mešanja pijač je komisija iskala pravilnost recepture, strokovnost pri pripravi mešane barske pijače, pravilnost odgovorov na pisnem testu, videz pijače, aromo in okus mešane barske pijače ter predstavitev lastne kreacije. V kategoriji hotelskih receptorjev so tekmovalci morali dokazati znanje v sprejemu gosta, predstavitvi turističnih znamenitosti, komunikaciji z gostom, pristopu do gosta brez rezervacije in reševanju pritožbe. Poleg tekmovalcev gre čestitka tudi njihovim mentorjem Katji Boškin, Siniši Petrušiću in Radomirju Džakiću za odlično opravljeno delo. x vl