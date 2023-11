Med obiskom Andaluzije je zagotovo vredno obiskati tudi eno najlepših in nekoč tudi najnevarnejših poti v tem delu Evrope. Caminito del Rey ali Kraljeva pot je pešpot, ki je speljana v naravnem rezervatu, v težko dostopni soteski Desfiladero de los Gaitanes, ki leži med mesti Alora, Antequera in Ardalez v Andaluziji. Od Malage je park oddaljen dobrih 60 kilometrov. Med njenimi strmimi pečinami teče reka Guadalhorce, ki je oblikovala del strme soteske, ki je na nekaterih mestih široka le deset metrov, v globino pa seže pogled tudi do neverjetnih 700 in več metrov.

V park se je vredno odpraviti v družbi vodnika, ki v angleškem jeziku poda kar nekaj za danes šokantnih podatkov. Med drugim tako izveste, da je bila skozi današnji park speljana železniška proga, ki je povezovala Malago in Cordobo ter rudarska območja s premogovniki in tovarnami. Leta 1865 so železnico na nekaterih mestih vklesali v kamen in predore soteske. Proga je speljana skozi 17 predorov, prek osmih viaduktov in 18 mostov, tudi na lastne oči pa se lahko prepričate, da poteka najlepši del prav skozi sotesko El Chorro. Glede na aktualne razmere – železniška proga je bila zgrajena v pičlih šestih letih.

Danes pot široka en meter

Prva pot, grajena na nekdanjih železnih in lesenih tramovih ter vklesana v strme stene soteske, je nastala v letu 1900. Dve desetletji pozneje so jo zaradi potreb železnice obnovili z betonskimi stezami, podprtimi z železnimi in betonskimi nosilci in stebri. Z leti jih je načel zob časa, postajali so vedno bolj dotrajani, nastajale so luknje v betonskih tleh, lomile in rušile so se tudi ograje. Prav ta nevarnost je postala magnet za plezalce, ki so stanje izkoriščali za adrenalinske podvige in v teh stenah preizkušali svoje plezalske spretnosti.

Lokalne oblasti so zaradi številnih nesreč skušale preprečiti dostop, namenoma so celo odstranile dele poti, da bi bilo nemogoče priti do njih, to pa adrenalinskih odvisnikov ni ustavilo. Bolj ko je bila pot nevarna, privlačnejša je bila za plezalce. V dveh letih, 1999 in 2000, je tam umrlo pet ljudi, zato so leta 2000 pot zaprli. Še po tistem, ko je bila pot že zaprta, so leta 2013 umrli še štirje alpinisti, ki so skušali prečkati sotesko. Nekaj divjih podvigov si je še vedno mogoče ogledati na spletnih portalih.

Kako obiskati pot

Izhodišče poti je mesto El Chorro. Za vstopnice z vodenim ogledom je treba odšteti 19 evrov, brez vodenja pa vas bo doživetje stalo 10 evrov, vendar boste vstopnice za slednjo dobili še težje kot vstopnice za prvo možnost. Vsekakor vam priporočamo, da si vstopnice priskrbite že nekaj tednov prej. Dobro je tudi vedeti, da je vstop dovoljen otrokom od osmega leta starosti dalje.

Če boste prišli v lastni režiji, potem je najbolje, da avto pustite na železniški postaji v El Chorru in se od tam peljete z avtobusom do izhodišča za Caminito del Rey. Prav tako je mogoče avto pustiti na večjem parkirišču na drugi strani parka. Tudi od tam je organiziran avtobusni prevoz. Ker pot ni krožna, se boste v vsakem primeru do avtomobila pripeljali z organiziranim prevozom.

Oznake za vstop v Caminito del Rey so skromne, pa vendar dobro vidne. Do začetka Caminita del Rey se lahko sprehodite po krajši in strmi poti ali pa se podate na 2,4 kilometra dolgo izredno slikovito pot. Pri kontrolni točki dobite obvezno čelado in avdionapravo s slušalkami, če ste se odločili za vodeni obisk. Pot je dolga 7,7 kilometra, od izhodišča do začetka poti je 2,7 kilometra, sam Caminito je dolg 2,9 kilometra, nato pa je do izhoda še 2,1 kilometra. Na pot je treba iti v primerni obutvi, dodatne prtljage razen vode v toplih mesecih ne potrebujete. Tudi kondicijsko ni zahtevna.

Kraljevi orli in srnjad

Zagotovo vas bodo navdušili ogromni kraljevi orli, ki bodo leteli visoko nad vašimi glavami. Tudi jate golobov so v stenah našle zatočišče pred plenilci. Srečati je mogoče srne, manjša verjetnost pa je, da vam bodo pot prečkali divji prašiči, lisice in zajci. Na nekaterih mestih so še vidni ostanki prvotne poti. Če samo pomislite, da so po teh ostankih nekoč plezali gradbeni delavci, ki so bili, kot pove vodnica, predvsem mornarji, ki so bili vajeni del na višini, vam zastane dih.

Zagotovo najbolj atraktiven del poti predstavlja viseči kovinski most, imenovan viseča brv Puente Colgante, ki je podprt z oporniki in je dolg 35 metrov. Razprostira se med dvema visokima pečinama, prečkanje mostu pa že ob rahlem vetru za marsikoga predstavlja precejšnjo stisko. Tla visečega mostu so namreč iz kovinskih rešetk, tako da je pri prehodu mostu videti brezno in praznino pod seboj.

Danes je Caminito del Rey predvsem razburljiva izkušnja, zaradi fotogeničnih pečin, sten, ki se dvigajo v nebo, in divje reke ter orlov nad glavo pa jo je zagotovo vredno doživeti.