Češka nogometna reprezentanca je bila pred zadnjim krogom skupinskega dela v podobnem položaju kot slovenska. Obe sta imeli na papirju tekmeca po meri, Slovenija Kazahstan, Češka Moldavijo, nobena pa si ni smela privoščiti poraza. Čehi so svoje delo opravili prepričljivo ter tekmecu nasuli tri gole. Bolj zanimivo je bilo v reprezentanci pred izpolnitvijo velikega cilja in po uvrstitvi na prvenstvo v Olomucu.

Neposredni rdeči karton

Po uvrstitvi na evropsko prvenstvo je namreč nepreklicno odstopil selektor Jaroslav Silhavy. Dvainšestdesetletni trener je bil na češki klopi pet let, na 56 tekmah pa je dosegel 26 zmag, deset remijev in 20 porazov. V času svojega poslanstva je bil večkrat kritiziran zaradi načina igre. »Tega se ne grem več. Pritiski name so bili preveliki in so vplivali na moje delo. V zadnjem obdobju sem imel občutek, da se obremenjujemo bolj s pritiski kot s pripravami na tekmo. Z najožjo ekipo smo se odločili, da nepreklicno odstopimo, svojo namero pa smo nemudoma sporočili tudi predsedniku zveze Petru Fousku,« je pojasnil Jaroslav Silhavy.

Zdaj že bivši češki selektor je povedal, da se je za odstop odločil že pred tekmo z Moldavijo. Največji razlog za pritiske je bil oktobrski poraz Čehov z 0:3 proti Albaniji. Pred odločilno tekmo za uvrstitev na evropsko prvenstvo v Nemčiji so češki mediji ogromno pozornosti namenili odločitvi Silhavyja, ki je na reprezentančnem zboru iz moštva vrgel tri člane, in sicer branilca solunskega Arisa Jakuba Brabca, branilca West Hama Vladimirja Coufala ter napadalca praške Slavije Jana Kuchto. Omenjena trojica se je namreč v noči s sobote na nedeljo zabavala v nočnem klubu v Olomucu, kršitev internih pravil pa je bila po mnenju Jaroslava Silhavyja zadosten razlog za neposredni rdeči karton.

Brez ogleda videoposnetka

Italija je za uvrstitev na evropsko prvenstvo trepetala do zadnje kvalifikacijske minute. V Leverkusnu je namreč igrala proti Ukrajini, s katero sta imeli enako število točk, zaradi zmage na prvem medsebojnem dvoboju pa je Italiji za uvrstitev zadoščal že remi. Dvoboj se je končal brez zadetkov, po tekmi pa so bili Ukrajinci dvojno razočarani. V prvi vrsti zato, ker so prepričani, da jih je sodnik Jesus Gil Manzano globoko v sodniškem podaljšku oškodoval za najstrožjo kazen. V kazenskem prostoru je namreč padel Mihailo Mudrik, ki je bil v stiku z Italijanom Bryanom Cristantejem. Ukrajinci so zahtevali, da si glavni sodnik ogleda vsaj videoposnetek, a se Španec za to ni odločil.

Italija bo v Nemčiji vendarle branila naslov evropske prvakinje, potem ko je doživljala težke čase, ker se ni uvrstila na zadnje svetovno prvenstvo v Katarju. »Pot do uvrstitve na evropsko prvenstvo je bila naporna. Znašli smo se pod velikim pritiskom, kar sicer ni nič nenavadnega. Vsak nogometaš je na vsaki tekmi deležen takšnega ali drugačnega pritiska. Najpomembnejše je, da smo se uvrstili na evropsko prvenstvo, kjer bomo storili vse, da ubranimo naslov. Imamo lepo priložnost, ki se je dobro zavedajo vsi člani, zato bo naš cilj v Nemčiji jasen,« je odločen italijanski selektor Luciano Spalletti.

Norčevali so se celo Angleži

Anglija si je mesto v Nemčiji zagotovila že pred zadnjima tekmama, kar je izkoristila Severna Makedonija, ki je v Skopju z rezultatom 1:1 dosegla veliko točko. Oba gola so zabili Severni Makedonci, v prvem polčasu je gol dosegel Enis Bardhi, avtogol v drugem pa Jani Atanasov. Tudi na tej tekmi je bilo veliko govora o sodniški odločitvi, saj glavni sodnik Slovak Filip Glova v prvem polčasu ni dosodil najstrožje kazni po prekršku Harryja Maguira. Odločitev so posmehljivo komentirali celo Angleži, ki so dejali, da je bil to eden najbolj vidnih prekrškov v zgodovini, ki so ostali nekaznovani.

»Vedeli smo, da nas čaka težko gostovanje. Severna Makedonija je doma remizirala že z Italijo in pokazala svojo kvaliteto. Seveda smo si želeli zmagati, a smo naleteli na izjemno borbenega in razpoloženega tekmeca,« je neodločen rezultat komentiral angleški selektor Gareth Southgate, ki je imel zaradi predčasne uvrstitve na evropsko prvenstvo tudi priložnost pomladiti reprezentanco. Prvič je angleški dres oblekel​ Rico Lewis, ki je debitiral v reprezentanci dan pred dopolnjenim 19. rojstnim dnevom. Nogometno se je razvil v akademiji Manchestra Cityja, ki se ji je pridružil z osmimi leti, v športu pa navdih črpa od nekdanjega boksarja Mohameda Alija. Najstnik je v prvem polčasu sicer zakrivil enajstmetrovko, a je bil selektor nad njegovo igro vseeno navdušen: »Bil je pogumen in odločen, medtem ko so njegove individualne kvalitete nesporne. Čaka ga lepa prihodnost.«

*** 20. najmlajši nogometaš je postal Rico Lewis, ki je v angleški reprezentanci debitiral dan pred 19. rojstnim dnevom.

Kvalifikacije za EP v številkah 8. krog, skupina C: Severna Makedonija – Anglija 1:1 (1:0), Ukrajina – Italija 0:0, končni vrstni red: 1. Anglija 20, 2. Italija 14, 3. Ukrajina 14, 4. Severna Makedonija 8, 5. Malta 0, skupina E: Albanija – Ferski otoki 0:0, Češka – Moldavija 3:0 (1:0), vrstni red: 1. Albanija 15, 2. Češka 15, 3. Poljska 11, 4. Moldavija 10, 5. Ferski otoki 2.