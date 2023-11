Mi gradimo progo, proga gradi nas

Dragi moji strici iz ozadja, počasi se bližajo evropske volitve. Kot po navadi bo volilna udeležba nizka in bo desna sredina zmagala. Takrat bo jasno, da se je za Roberta Goloba in njegovo ekipo novih obrazov čas iztekel. Od tedaj bo pot do novih, morda predčasnih volitev mučna. Vladanje se bo vleklo. Trenja med koalicijskimi partnerji bodo vedno večja, stopnjevalo se bo nagajanje opozicije in pojavile se bodo skušnjave po veliki koaliciji z Janezom Janšo. Nič novega ne bomo videli. Vse se je že dogajalo in vse smo že doživeli. Scenarij se ponavlja iz leve vlade v levo vlado.