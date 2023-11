Še enkrat, pa čeprav se zdi to v luči trenutne vojne vse prej kot lahko, edina rešitev za trajni mir je vzpostavitev dveh držav. Tako Palestinci kot Izraelci imajo pravico do varnosti, miru, svobode in prihodnosti, ki jo bodo gradili drug ob drugem in skupaj, kot sosedje, ne kot sovražniki. Da bi prišli do tega, se mora zgoditi marsikaj. Takoj se mora končati trpljenje nedolžnih palestinskih civilistov. Nujna je izraelska politika, ki bo ustvarjala pogoje za rešitev dveh držav, namesto sedanje, ki te pogoje, predvsem skozi vse bolj nasilno naseljevanje zasedenih ozemelj, naklepno spodkopava. In na koncu, ustvarjanje možnosti za sožitje zahteva tudi odločnejši boj proti antisemitizmu, ki nikoli ni izginil, a ga je danes vedno več in je mnogim očitno vedno bolj sprejemljiv. x Večer