Tuš je prodan Fortenovi, berem, minister Han pa pove, da itak ne more nič. Pavao Vujnovac je bistveno močnejši akter od Todorića, predvsem pa ne mlati neumnosti. Ker ni Slovenec v Sloveniji, njegove cilje podpira oblast. Zato je že prevzel celoten plinski trg. Povezava trgovskih verig na Balkanu v eno pa pomeni bistveno večji vpliv na področje s 50 milijoni prebivalcev. In njegov sistem je izločil tudi dobavitelja krompirja za Fortenovo, ki je delal za njih dve desetletji. Sedaj Hrvaška, država z ogromnimi kmetijskimi površinami, pogosto neobdelanimi, uvaža krompir iz Egipta. Najbolj smešni pa so posnetki izjav, v tem primeru Hrvatov, kako bodo poskrbeli za dobavitelje. Ja, dali jim bodo možnost, da odkupujejo od njih stvari po nižji ceni kot od proizvodnje v oddaljenih destinacijah, kjer so cene mizerne.

To je rezultat te bedne slovenske politike, glede na to, da velika večina njih gospodarstva razen po televiziji ni srečala nikjer. Glede Toninove izjave: njegova NSi je imela dobra tri leta nazaj možnost preprečiti polovico, vsaj 4000 smrti s covidom-19 s tem, da bi njihov minister Cigler Kralj omogočil najprej testiranje in nato ureditev odvajanja izdihanega zraka tudi okuženih oseb. Da bi podprli ustrezne ukrepe, ki jih Janševa vlada zaradi nestrokovnosti, arogance in neinteligence ni.

NSi, ki prodaja floskule o svetosti življenja, ni upoštevala in ne upošteva ne prvih 10 zapovedi niti enajste – ne biti neumen.

Mitja Vilar, Šmarje Sap