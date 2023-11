Ne vem, zakaj se Golobova vlada ni sposobna dogovoriti o rešitvi stavkovnih zahtev številnih državnih organov oziroma celotne javne uprave. Spomnim pa se, da so v preteklosti v času Cerarjeve, Šarčeve in Janševe vlade že stavkali policisti, pa v času Cerarjeve vlade celo obveščevalna služba Sova. Nezadovoljni so bili in so še tudi vojaki, ki sicer zakonsko ne smejo stavkati, in tudi nezadovoljstvo pravosodnih policistov ni neznano. Sedaj se napoveduje celo stavka sodnikov in tožilcev. Ali smo mi sploh še normalna država? Ali pa so samo nenormalne vlade? Komu je v interesu rušiti temeljne postulate države in imeti neurejene odnose v njej? Ali gre res za nesposobnost ali še za kaj več?

Ko v zadnjem času ponovno zopet javno razpravljajo v parlamentu o policiji ter občutljivih odnosih v njej, se pravzaprav sprašujem, kaj pa je s Hojsovo javno objavo vseh osebnih in občutljivih podatkov o zaposlenih v policiji? Kako se odvija zadeva? Zakaj nihče ne rešuje problemov, ki so vsebinski in tudi dolgoročno pomembni za državo oziroma državljane ter institucije? Hkrati se mi poraja vprašanje, ali so resnično vsa dogajanja v policiji javna. Ali določeni odnosi in razmerja, rešitve ter podatki ne predstavljajo tajnih podatkov? Nekam z lahkoto se operira z vsebinami, ki so potencialno in dejansko lahko resna nevarnost za delo institucije ter posameznikov v njej. Takšna politizacija v stroki lahko resno škodi vsem. Tako zaposlenim kot nam državljanom. Koristi pa le kriminalcem, tujim obveščevalnim službam in domačim koristoljubcem. Če je tudi stavka v parlamentu, torej abstinenca, normalna, potem vseeno pričakujem, da so tudi stavke in opozorila v pomembnih segmentih družbe vzeta resno in predvsem da so rešena na hiter, zakonit, dostojen in pravičen način.

Pa sem v dvomu, da bom dočakal nekatere rešitve. Ne zato, ker ne bi znali rešiti problemov. Bolj zato, ker ni interesa vsakokratnih odločevalcev. Se pa bojim, da države s svojo avtokratsko logiko in ravnanjem ne ruši samo bivši predsednik vlade Janez Janša s svojimi sateliti in »katedralami«, ampak tudi sedanji odločevalci. Ti ne uredijo problemov, od ustavnega sodišča (ne samo zaradi neizvrševanja ustavnih odločb, tudi preobilice dela) do sodišč in drugih institucij. Ne nazadnje so še vedno nerešeni problemi sprememb volilnega sistema ter večjega vpliva državljanov na odločitve izvoljenih predstavnikov ljudstva.

Ja, pravna država, kje si in kam greš? Pa menda ja ne nazaj proti že znani avtokraciji?

Miloš Šonc, Grosuplje