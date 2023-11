leta sem bil naročnik Dnevnika. Vaš časopis ima še vedno nekaj profesionalnih novinarjev (to vsekakor štejem v dobro odgovornega urednika) in tudi lastnik časopisa se ne rine v prve vrste javne pozornosti.

Vašim prispevkom sledim že leta, to gotovo nekaj pove o mojem bralskem odnosu do vas. Ste izjemno izkušen novinar in veste, da nobenih korenitih reform nobena vlada ne more izpeljati s stalno visoko podporo javnega mnenja. Znano je, prvi dve leti mandata vlade je čas za reforme. Ključno je, da izvajanje reform razume in podpre družbeno dobronamerna neodvisna stroka in enako vplivni neodvisni mediji. Ker je večina tudi resnih medijev v privatni lasti, me morda ne bi smele čuditi niti vaše po mojem sporočilno pristranske in parcialne kritike vlade. Vladni izvedeni in še bolj načrtovani ukrepi vlade posegajo v ekstra dobičkonosna pretakanja javnih sredstev v žepe zasebnih lastnikov zdravstvene dejavnosti, gradbenega lobija in v davke na dobičke kapitala nasploh.

Vsaka vlada je v Sloveniji kot mladi državi pred zelo zahtevnimi strateškimi ekonomskimi in političnimi izzivi. Glede na trende v naši državi in v svetu je v tem stoletju vsaka naslednja vlada pred težjo nalogo. Sedanja pred najtežjo po osamosvojitveni. Po prihodu prve desne vlade Janeza Janše sem bil zaskrbljen in hkrati s skritim upanjem, da bo politična desnica le normalna desnica znotraj pojma pravne države. Žal se je pokazalo, da je demokratična politična kultura pri nas zelo nizka in demokracija skrajno krhka. Po slabih dvajsetih letih še vedno tičimo v nekakšnem klinču Janša-Nejanša. Retrogradni politični pol »JJ« dobiva okroglo 20 % podpore. Leva politična sredina v EU je že leta v skoraj praznem teku, v Sloveniji je še slabše. Si v teh razmerah Slovenci sploh zaslužimo popolno vlado, o kateri sanjamo? Malo morgen!

Golob je že četrti Nejanša (že trije so pogoreli) in svoja pričakovanja do vlade sem znižal na – za vsako ceno odvrzi politično coklo razvoja slovenske države – večne samooklicane osamosvojitvene heroje. Ne glede na vse dosedanje napake vlade. Kdor korenito dela, nujno dela tudi napake. Zame je test, da lahko nekaj stori, ta vlada opravila z novim zakonom o RTVS in ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je osnovno napajališče nezdrave privatizacije javnega zdravstva. Golob je na hitro za silo konsolidiral levosredinski politični pol. Po LDS tega ni zmogel nihče.

In sedaj strogo vsebinsko na vaš prvi prispevek z zgornjim naslovom (Vox populi, Dnevnik, 20. 11. 2023). Vaš izračun sedežev strank v DZ glede na anketo je formalno pravilen, a v smislu sporočilne, informacijske vrednosti zavajajoč. Niti malo ne dvomim v rezultate ankete. V sporočilno prevladujočem grafu na drugi strani pa bi bil korekten naslov »Izračun sedežev v državnem zboru – samo opredeljeni anketiranci«. Veliko »hitrih« bralcev preleti samo naslove in grafe. Naslova »Kdor visoko leta, globoko pade« in »Golob? Zadostno, sedite!« sta žal senzacionalistično navijaška – pristranska.

To pismo vam pišem zato, ker vas cenim. Ob strankarskih trobilih in rumenih medijih zaprem oči, si zatisnem ušesa in preventivno še nos. Dnevnik še vedno občasno berem.

Franc Halas, Šempeter pri Gorici