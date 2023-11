Carigrad . Turška policija, sodeč po videoposnetkih operacij je šlo za do zob oborožene pripadnike posebnih enot, je v Carigradu konec tedna v ločenih akcijah aretirala dva hrvaška domnevna narkokralja – Nenada Petraka in Christiana Palića. Prvi naj bi vodil mednarodno kriminalno združbo s podrejenimi v devetih državah in sedežem v Splitu, drugi naj bi bil eden od vodij zahodnobalkanskega krila kartela in pionir tihotapljenja kokaina iz Južne Amerike v Evropo. »Rad bi, da naš dragi narod ve, kako odločeni smo Turčijo očistiti domačih in mednarodnih kriminalnih združb in preprodajalcev mamil,« se je po prijetju na družbenem omrežju X pohvalil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Osumljenca se nista pretirano upirala prijetju, nekateri policisti pa so bili ob uspehu tako ponosni, da so se s »trofejama« celo fotografirali.

Zasegli skoraj tono kokaina

Triinštiridesetletni Hrvat Nenad Petrak, glava mednarodnega kartela s sedežem v Splitu, se je po poročanju medijev pred hrvaškimi oblastmi skrival v hotelu v elitni carigrajski soseski Uskudar. Turška policija ga je aretirala na podlagi rdeče tiralice Interpola, v sefu v njegovi sobi pa so odkrili večje količine gotovine in zlatnine. Po poročanju časnika Jutarnji list mu v domovini očitajo, da je med decembrom 2019 in februarjem letos vodil hudodelsko združbo, delujočo na Hrvaškem, v Španiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji, Italiji, Črni gori, Kolumbiji in Sierri Leone. Petrak naj bi bil šef tolpe, ki so jo pred nekaj več kot mesecem dni razbili v Splitu, pri tem pa aretirali štirinajst oseb. Petrak se je prijetju izognil, saj je že več mesecev prej poniknil neznano kam.

Tolpa je najbolj poznana po tem, da je septembra 2020 skušala na petnajstmetrski hrvaški jadrnici Majic iz Sierre Leone v Evropo pretihotapiti 905 kilogramov kokaina. To jim je preprečila španska civilna garda, ki je v operaciji Falkuša pri Kanarskih otokih takrat aretirala tri Hrvate. Kokain so našli povsod, kamor ga je bilo mogoče skriti – pod sedeži, pod posteljo, v omaricah … Droga je bila izredno kakovostna, na črnem trgu vredna več kot 34 milijonov evrov. Ekipa tihotapcev je bila takrat na poti že vse od februarja istega leta, ko je izplula iz Šibenika, a je na Karibih zaradi dodatnih sanitarnih inšpekcij plovil zaradi covida-19 naletela na težave. Zaradi tega droge v pristanišču niso mogli naložiti. Pošiljko so pozneje najverjetneje prevzeli z ene od ladij v mednarodnih vodah. Pozneje, ko so bili drugi člani že pod drobnogledom policije, so v združbi nabavili še 964 kilogramov marihuane in nekaj več kot sto kilogramov hašiša. Hrvaške oblasti Petraka, doslej še nekaznovanega podjetnika, iščejo tudi zaradi sodelovanja pri poskusu umora moškega aprila v Splitu.

Jelko že postavil

Petraka so ujeli v noči s petka na soboto, njegovega sodržavljana Christiana Palića pa le nekaj ur pozneje, a v Bešiktašu, drugem predelu Carigrada. Sledili naj bi mu že nekaj časa. Domnevno gre za enega od vodij zahodnobalkanskega krila mednarodnega mamilarskega kartela, ki naj bi bil celo pionir na področju tihotapljenja kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Znotraj kartela naj bi imel pomembno vlogo tudi pri pranju denarja. Tudi njega so aretirali na osnovi Interpolove tiralice. V luksuznem stanovanju v osrčju Carigrada so pripadniki posebne policijske enote med aretacijo opazile, da je Hrvat letos pohitel z decembrskim praznovanjem – božična smrečica je namreč v njegovem domovanju že stala v vsem svojem sijaju.