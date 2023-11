Podobno kot v Sloveniji tudi na Poljskem v božičnem času postavljajo jaslice. Na razstavi so na ogled različni tipi jaslic in jaslice, značilne za posamezne dele Poljske, ter likovne upodobitve Kristusovega rojstva, ki so delo ljudskih umetnikov. V SEM posebej opozarjajo na krakovske jaslice, ki jih vsako leto izdelujejo v Krakovu in so prepoznavne po vključevanju tamkajšnje arhitekture. Zaradi pomena, ki ga imajo za prebivalce mesta, je bila tradicija jaslic v Krakovu leta 2018 vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Na razstavi je na ogled tudi film, ki je nastal ob pripravi nominacije.

»Krakovske jaslice so edinstven fenomen. Rojstvo tega tipa jaslic sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so se začele božične jaslice, ki so jih izdelovali v Krakovu, vidno razlikovati od drugih. Njihovi prvi izdelovalci so bili zidarji in tesarji iz vasi okoli Krakova, ki so v zimskem času ostali brez dela. Gradili so sloke in bogato okrašene strukture z visokimi stolpi, ki jih je navdihnila krakovska arhitektura. Izoblikovala sta se dva osrednja tipa jaslic: majhne s statičnimi figuricami, izdelane za prodajo, in večje z lutkami, namenjene dramskim uprizoritvam Kristusovega rojstva na krakovskih ulicah in trgih,« je o krakovskih jaslicah zapisala kustodinja razstave Malgorzata Kunecka.

Kot je pojasnila, v Krakovu od leta 1937 prirejajo tekmovanje za najlepše jaslice. Izdelovalci svoja dela vsak prvi četrtek v decembru predstavijo na glavnem trgu. V številnih krakovskih družinah je izdelovanje jaslic tradicija, ki se prenaša iz roda v rod.