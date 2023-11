Zaradi intervjuja v Dnevniku Šetinc Paškovo dokončno mečejo iz Svobode

Šele čez 15 dni bo Mojca Šetinc Pašek tako rekoč pravnomočno in dokončno izključena iz stranke Gibanje Svoboda. Iz sklepa o izključitvi, ki ga je pravkar prejela, med drugim izhaja, da je eden ključnih razlogov za njeno izključitev njen intervju v mediju, ki ga berete. To je še zlasti zanimivo, saj je bil intervju objavljen natanko 13 dni zatem, ko so v stranki spisali pobudo za izključitev Šetinc- Paškove.