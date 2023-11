»V Evropi velja zakonska garancija tudi za znižano blago. To pomeni, da ste v primeru okvare sušilnika za lase ali kateregakoli drugega izdelka do dveh let po nakupu upravičeni do zamenjave ali vračila denarja,« so zapisali.

Opozorili so tudi na upoštevanje roka za vračilo. V 14 dneh namreč lahko vrnete blago, ne da bi vam bilo treba navesti razlog. Če je vrnjeno blago prekomerno rabljeno, se lahko ustrezno zmanjša vračilo kupnine. Nekaterih nakupov, kot so hitro pokvarljivo blago in personalizirani izdelki, pa morda ne bo mogoče vrniti.

Potrošnikom svetujejo plačilo s kreditno kartico, saj je mogoče v tem primeru transakcije preklicati, in sicer tako, da se uporabi postopek vračila plačila, ki rešuje težave, kot so goljufije in napačni ali podvojeni stroški. Predlagajo, da se najprej obrnete na trgovca, šele nato pa na banko. »Kadar je ponudba predobra, da bi bila lahko resnična, je mogoče, da trgovina opravlja dostavo neposredno od dobavitelja, ki je zakonita, a ima lahko negativne posledice za stranke,« opozarjajo. Izdelki običajno prihajajo iz t.i. tretjih držav, kar lahko povzroča težave pri morebitnem vračilu. Prav tako ni zagotovila, da bodo ti izdelki ustrezali evropskim standardom.

Pogosta je tudi taktika »skoraj razprodanega izdelka«, s katero nas oglaševalci želijo prepričati k hitremu nakupu. »Če je izdelek res razprodan, ne pozabite, da so primerljive ponudbe morda na voljo tudi drugje,« so še posebej poudarili v centru.

Črni petek simbolizira potrošniško kulturo, vse pogosteje pa tudi problematiko onesnaževanja okolja. Povečane emisije CO2 zaradi pošiljanja na spletu kupljenega blaga predstavljajo t.i. »črn dan za okolje«. Potrošništvo ima svoj praznik, ki pade na dan po zahvalnem dnevu v ZDA. Praznujejo ga vsak četrti četrtek v novembru in že od leta 1952 velja kot začetek božične nakupovalne sezone.