»Matjaž Kek je slabotno sklonil glavo in gledal v tla. Njegovi igralci so mrzlično brcali žogo z zadnje črte, jo izgubljali na sredini, skromni Kazahstan pa je, zavedajoč se zgodovinske priložnosti, ki se mu je ponudila, hitel po drugi gol, s katerim bi povsem šokiral Slovenijo,« piše portal.

Po odličnem prvem polčasu, v katerem je povedla v »idealni« 42. minuti z golom Benjamina Šeška iz enajstmetrovke, je Slovenija že v prvem napadu drugega polčasa prejela gol in nato - izginila. Ogromna pričakovanja naroda, ki na velikem tekmovanju ni nastopil že 14 let, so, kot kaže, zlomila hrbet Kekovim izbrancem, ki so bili kar naekrat videti prestrašeni, razglašeni in povsem neorganizirani, danes beremo na Index.hr

Slovenci niso vedeli, kaj storiti

»Pisala se je 65. minuta, ko se je v igri in na obrazih Slovencev videlo, da ne vedo, kaj storiti. Naj rešijo točko, ki jim zadošča? Napasti in poskušati rešiti tekmo? Kaj pa, če dobijo gol v protinapadu? Bodo Kazahstanci šli all-in? Nad čudovitim stadionom v Stožicah, ki je bil do te tekme neosvojljiva slovenska trdnjava, se je začelo viti veliko vprašanj. Na zadnjih 16 tekmah na tem stadionu je namreč lani v Ligi narodov zmagala le Švedska. Tam je padla tudi velika Hrvaška, Danska je osvojila le točko, Slovenija pa je rutinirano premagala vse reprezentance svojega ranga. Ali Kazahstan zdaj ne bo dosegel treh točk? Gostje iz Azije niso bili niti blizu, a so Slovencem nagnali strah v kosti,« poroča portal.

Veličastni gol Verbiča je obnorel Slovenijo

Toda Kekovi igralci, pišejo, so ob koncu tekme pokazali karakter. Sklenili so, da ta generacija ne sme zamuditi svoje priložnosti. Zbrali so se, nehali brcati žogo in jo spustili na tla ter skupaj z novinarji utišali borce iz Kazahstana, ki bi, če bi bile novinarske mize bližje, po zadetku Orazova za 1:1 pritekli na igrišče. Slovenski novinarski kolegi so živčno pogledovali na uro, nato pa so se Stožice skoraj sesule od evforije.

»Drugi Benjamin, Verbič, je v 86. minuti podal po levi strani in vstopil v sredino. V trenutku, ko se je namestil za strel, so cele Stožice vedele – to je to. Veličasten zadetek v malo mrežo nasprotnega kota za eksplozijo na tribuni. Ubogi Kazahstanci so od žalosti popadali po travniku, sreči Verbiča, Šeška in ostalih pa ni bilo konca. Odpisana generacija je dosegla enega največjih uspehov slovenskega nogometa in se po zelo dolgem času vrnila na veliko sceno,« še poroča hrvaški portal.

Mnogi so dvomili, Kek je verjel

In še: na začetku kvalifikacij je le malokdo verjel, da se lahko Slovenija uvrsti na Euro, kar pa že od prvega dne ni veljalo za Matjaža Keka, tistega, ki je Slovenijo popeljal na zadnje veliko tekmovanje, na svetovno prvenstvo 2010, kjer je bila zelo blizu preboja v skupini z Anglijo, ZDA in Alžirijo.

Kek je Slovenijo spet prevzel pred petimi leti in si za cilj zadal odhod na veliko tekmovanje. Vmes sta ga poklicala Hajduk in Dinamo, a je Kek ostal zvest svoji reprezentanci. V avgustovskem intervjuju za Index je povedal, da ima v mislih samo Slovenijo in da bi bil neuspeh v kvalifikacijah zanj osebno velik neuspeh.

Po štirih tekmah je imela Slovenija sedem točk in uspeh se ni zdel posebej realen. Toda Kek je verjel, piše portal. Zmagal je v naslednjih štirih igrah, tesno izgubil proti Danski in si zagotovil odločilno tekmo proti Kazahstanu. Slovenci so v kvalifikacijah za Euro 2020 in SP 2022 zabeležili po štiri poraze v skupini in igrali slabo. Iz teh porazov so se očitno veliko naučili in te kvalifikacije končali z 22 točkami ter se uvrstili na Euro.

Po SP in Rijeki se odpravlja na Euro

Ko se bo nekega dne upokojil, se bo Matjaž Kek po oceni portala zapisal v zgodovino kot eden največjih nogometnih strategov. S Slovenijo je igral na svetovnem prvenstvu, z Rijeko je prekinil dolgoletno prevlado Dinama in na Hrvaškem osvojil dvojno krono, zdaj pa bo s Slovenijo nastopil še na evropskem prvenstvu. Impresivno je prešibka beseda, pravijo Hrvati.

»Slovenija je pijana in vesela. In prav to je na novinarski konferenci po tekmi poudaril Matjaž Kek. Ne toliko pijančevanja, ampak sreče, da je svojemu narodu privoščil neizmerno veselje in da je spet med velikimi fanti,« poroča portal. Kot še piše, je težko reči, kaj se bo zgodilo na Euru. Slovenija nima toliko kvalitete kot nekatere druge reprezentance, ima pa kombinacijo mladosti in izkušenj. V golu ima Jana Oblaka, ima zelo dober štoperski par in izjemno nevarnega Benjamina Šeška. Ima ogromno željo po dokazovanju in ima Matjaža Keka. Velikega Matjaža Keka.

