ČITATELJI ŠALJU Poplavio Liburnijin autobus, "bazen" kod Tehničke škole... https://t.co/NRa63buUsRpic.twitter.com/mjeaA5LI3F — Antena Zadar (@AntenaZadar) November 21, 2023

Neurje se je na območju Zadra razbesnelo že ponoči. Med silovitim jutranjim nalivom so številni vozniki ostali ujeti v svojih avtomobilih, gasilci pa so morali desetkrat posredovati v poplavljenih stanovanjskih in poslovnih objektih. »Klicali so nas tudi vozniki, ki so ostali v vodi, vendar so to večinoma opravile vlečne službe. Na terenu so mestni gasilci,« je povedal poveljnik županijskih gasilcev Matej Rudić. Operativno-komunikacijski center PU Zadar sicer ni prejel obvestil o hujših prometnih nesrečah.

Voda je vdrla tudi v zaprti bazen na Višnjiku, zaradi česar bo ta do nadaljnjega zaprt, piše Zadarski list.

Poplavio bazen na Višnjiku; Direktor Karlović: "Toliku količinu kiše u tako kratkom vremenu jednostavno sustav nije mogao “progutati”" https://t.co/Be9UZ5sNH1pic.twitter.com/N6mKcFvXmW — Antena Zadar (@AntenaZadar) November 21, 2023