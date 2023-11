Borut Pahor se je po 32 letih dela v politiki odločil napisati t.i. politični priročnik, namenjen političnim in drugim začetnikom. Svoj prvenec, ki vključuje njegove ugotovitve in dolgoletna spoznanja, je pisal pol leta, naslovil pa ga je kar z »Zmaga je začetek«. Knjiga naj bi bila žanrski hibrid, ki po njegovih besedah odgovarja na »večna vprašanja, ki si jih zastavljajo ljudje s kariero«.

»Ko sem začel kariero, mi je bilo do tega, da se dokažem, da zmagujem na volitvah. Sčasoma sem razumel, da moram biti bolj odgovoren do zaupanja ljudi in da sem dolžan pustiti neko sled. In zdelo se mi je, da sem po dveh mandatih predsednika republike to neko sled tudi pustil, zlasti v mojem prizadevanju, da bi povezoval,« je povedal ob knjigi. V knjigi sicer ni mogoče najti konkretnih nasvetov, namesto teh pa razkriva svoje izkušnje.