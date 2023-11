»Veseli, srečni in ponosni, mislim da zasluženo. Hvala Sloveniji za pozitivno energijo,« je povedal Kek. »Cilj je bil jasen od žreba. Fantje so naredili svoje poslanstvo, to bo nov zagon za slovenski nogomet. Hvala fantom in mojemu strokovnemu štabu, v življenju moraš imeti srečo, da najdeš take »modele« skupaj. Hvala zvezi, ker mi je verjela pet let in mi dala mir, kar je skoraj neverjetno v našem nogometu,« je dodal in priznal, da zadnje noči ni mirno spal. »Vedel sem, da smo dovolj kvalitetni, a zato smo imeli še toliko večjo dolžnost do vseh, da pridemo na prvenstvo.«

Vse je bilo po njegovem odločeno v trenutku, ko je Verbič zadel za 2:1: »Tekme nismo mogli več izgubiti. Takrat se je v nekem trenutku videlo, kakšno breme je padlo z vseh nas. V 46. minuti smo iz prvega strela, ko smo prišli iz slačilnice, dobil gol. V prvem polčasu smo bili dovolj agresivni, da jim nismo dovolili veliko, držali smo visok ritem. Priznati moramo, da Kazahstan v tej skupini nima kar tako 18 točk. Bila je sicer določena nesigurnost fantov, kar nekaj časa smo viseli, začela so igrati čustva, kar je lahko zelo nevarno.« Posameznikov sicer ni želel izpostavljati, je pa, pravi, veselje videti kapetana, ki ima za seboj že toliko velikih tekem, in mladeniča, ki je skozi kvalifikacije odrasel v moža. »To je, kot da bi zadel na lotu,« je opisal svoje občutke.

Čeprav je Kek odvodil že nekaj pomembnih tekem, je bila ta po njegovih besedah ena težjih. Poudaril je, da je vesel predvsem zaradi fantov, zato morajo biti naslovna zgodba tega zgodovinskega rezultata slovenskega nogometa ravno oni.

Po koncu tekme je Kek objel predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića in pojasnil, da je bil to največji hvala, ki mu ga sploh lahko da. »Poznam ta posel in vem, kaj vse se je dogajalo zadaj. Imel sem srečo, da so se zamenjali določeni ljudje. Tudi mojim naslednikom ne bo enostavno, zdaj pa sploh ne,« je napovedal.