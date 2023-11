#fotogalerija Po uvrstitvi na EP sledilo rajanje navijačev, odzvale so se tudi številne znane osebnosti

Slovenska nogometna reprezentanca se je uvrstila na evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024, potem ko je po hudem boju premagala Kazahstan z 2:1. Gola sta dosegla dva Benjamina: Šeško z enajstmetrovke in rezervist Verbič. Zmage so se razveselili številni Slovenci, ponekod pa je bilo dogajanje precej živahno. Na uvrstitev so se odzvale tudi številne znane osebnosti - tako iz političnih vrst kot tudi iz civilne družbe.