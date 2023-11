Slovenec, ki se je srečal z Rousseajem

Zgodba o intimnih težavah kraljice Marije Antoanete in francoskega kralja Ludvika XVI., ki jima več let ni uspelo konzumirati zakona, je dobro poznana. Ker so bili od potomstva odvisni odnosi med avstrijskim cesarstvom ter kraljevino Francijo, se je kraljičin brat, cesar Jožef II., odpravil na posebno misijo reševanja tega zakona. Takrat pa ni potoval sam, spremljal ga je Slovenec Janez Filip Cobenzl.