Ko je poldrugo uro pred začetkom tekme selektor Matjaž Kek skupaj z igralci stopil na ogled zelenice v Stožicah, je zaradi njenega slabega stanja le nejevoljno odmahnil z glavo in ob očitnih znakih nervoze izginil v drobovje stadiona. Pri izbiri enajsterice je mariborski strokovnjak ostal zvest tradiciji in na igrišče poslal enako zasedbo, ki je septembra in oktobra dosegla štiri zmage. Elšnik je dobil prednost pred ostalimi vezisti, Stojanović je zasedel mesto na desni strani zvezne vrste, Šporar pa v napadu. Pri Kazahstancih, ki so v Ljubljano dopotovali že v soboto in imeli številčno ter glasno podporo s tribun, so manjkali prvi zvezdnik in najboljši strelec reprezentance Bahtijar Zajnutdinov, kapetan Aškat Tagibergen in desni bočni branilec Bagdat Kairov, ki se je poškodoval na zadnjem treningu v Stožicah.

Ker je bila tekma odločilna, je evropska zveza Uefa v Ljubljano poslala trenutno najboljšega sodnika na svetu, 42-letnega Poljaka Szymona Marciniaka, ki je lani decembra sodil finale svetovnega prvenstva med Francijo in Argentino v Katarju, letos junija pa finale lige prvakov med Manchestrom Cityjem in Interjem v Carigradu. Vzdušje na nabito polnih tribunah, kjer je bilo rekordnih 16.432 gledalcev, se je stopnjevalo z vsako minuto, ko se je bližal začetek tekme leta za obe reprezentanci.

Slovenija povedla po posredovanju tehnologije VAR

Kazahstanci, pri katerih le štirje reprezentanti igrajo v tujini (eden izmed njih je vezist Orazov v Kopru), so ob žvižgih slovenskih navijačev izvedli uvodni pritisk, nato pa so zavzeli obrambno držo v sistemu 5-4-1. Slovenci, pri katerih je bila očitna nesproščenost zaradi pomembnosti tekme, so s posestjo žoge (67:33 odstotkov v prvem polčasu) brez težav držali neodločen izid, ki je bil dovolj za nastop na Euru. Kek ni bil najbolj zadovoljen z izvedbo in kreativnostjo, saj je z mahanjem kazal, kaj njegovi varovanci počnejo narobe. Gostitelji so bili potrpežljivi v kroženju žoge, pri poskusih napadov je bilo veliko nabijanja v zrak in nenatančnih podaj, a proti koncu prvega polčasa so stopnjevali pritisk.

V 39. minuti je Stojanović prodrl v kazenski prostor in po dvoboju z branilcem Vorogovskim v bolečinah obležal na zelenici. Medtem ko mu je zdravniška služba nudila pomoč, je sodnik Marciniak dobil klic iz sobe VAR, naj si ogleda posnetek, po katerem je suvereno sprejel odločitev, da je bil storjen prekršek za kazenski strel. V teh trenutkih se je velika skupina kazahstanskih novinarjev ogorčena obrnila proti tribuni VIP, kjer je bil tudi Uefin predsednik Aleksander Čeferin. Odgovornost je prevzel najmlajši na igrišču, 20-letni Šeško, ki je iz le dveh korakov dolgega zaleta, kar je znak izjemne samozavesti, žogo rutinirano poslal v mrežo za eksplozijo veselja na tribunah.

Verbič končal trpljenje navijačev na tribunah

Drugi polčas se je začel s šokom za Slovenijo. Kazahstan je v prvem pravem napadu na tekmi izid izenačil po lepi akciji vodje napada Samorodova in prefinjenem strelu dobrega znanca s slovenskih zelenic Orazova. Slovenci so bili nekaj minut v šoku, nato pa so prevzeli pobudo. Poskusa Gnezda Čerina iz prostega strela in Šporarja je vratar Šackij ubranil, strel Bijola pa so gostje ustavili s telesi tik pred golovo črto. Bitka na zelenici je postajala vse ostrejša, Kazahstan pa je z agresivnim in fanatičnim pristopom na trenutke vnašal nemir in navijači so trepetali. Slovenija je iskala drugi gol in ga dočakala v 86. minuti, ko je rezervist Verbič po sijajnem prodoru dosegel izjemen zadetek z diagonalnim strelom za dokončno potrditev poti na prvenstvo v Nemčiji. Rajanje v Stožicah se je začelo, bil je tudi ognjemet in igralci so se dolgo v noč slavili skupaj z navijači. Žreb skupin bo v soboto, 2. decembra, ob 18. uri v Hamburgu.

»V dosedanji karieri sem odigral zelo veliko pomembnih tekem, a tokratna je bila zame najpomembnejša, tako na klubski kot reprezentančni ravni. Smo zadovoljni, srečni in ponosni, saj nam je končno uspelo. To si Slovenija zasluži in prepričan sem, da ne gremo v Nemčijo le nastopati, ampak da bomo tudi tam dosegli dober rezultat,« je dejal vratar Jan Oblak. Navdušen je bil tudi napadalec Andraž Šporar: »Tudi z naše strani je bilo veliko živčnosti, ker je bila to tekma naših karier. Na srečo se je vse super izteklo, zato lahko Slovenija slavi in živa. Ni pomembno, kaj bo jutri, zdaj je potrebno le uživati v teh veličastnih trenutkih, na katere smo čakali dolgih 24 ur. A prepričan sem, da smo sposobni še večjih stvari.«

Izidi 10. kroga v skupini H: Slovenija – Kazahstan 2:1 (1:0), Severna Irska – Danska 2:0 (0:0), San Marino – Finska 1:2 (0:0), končni vrstni red: Danska 22, Slovenija 22, Kazahstan 18, Finska 18, Severna Irska 9, San Marino 0.

Srbski selektor Stojković si bo napolnil žepe Sedem reprezentanc v skupinah A (Španija, Škotska), F (Belgija, Avstrija), G (Madžarska) in J (Portugalska, Slovaška) si je že pred nedeljskim zadnjim krogom zagotovilo nastop na EP 2024. Za drugega potnika v skupini G sta bili kandidatki Srbija in Črna gora, na koncu so se veselili Srbi. Čeprav so Črnogorci na Madžarskem povedli z 1:0, so gostitelji zmagali s 3:1 in potrdili prvo mesto v skupini, Srbi pa z domačim remijem v Leskovcu proti Bolgariji (2:2) drugo. »Ponosen sem na igralce in vse tiste, ki so prispevali k zgodovinskemu dosežku Srbije,« je bil navdušen selektor Dragan Stojković-Piksi.Srbija se je prvič po 24 letih uvrstila na EP, na katerem je leta 2000 – takrat kot ZR Jugoslavija – proti Sloveniji po zaostanku z 0:3 iztržila remi (3:3). A zdaj 58-letnik ima še en velik razlog za zadovoljstvo. Srbska zveza bo za uvrstitev na Euro dobila 9,5 milijona evrov, od tega Stojković kar 1,14 milijona evrov oziroma 12 odstotkov celotne premije. Če prištejemo še selektorsko plačo (neuradno 1,2 milijona evrov letno), si bo krepko napolnil žepe. Belgijski reprezentant Romelu Lukaku je k zmagi proti Azerbajdžanu s 5:0 prispeval kar štiri zadetke, vse je dosegel že v prvem polčasu. S tem je prvi na lestvici strelcev v kvalifikacijah s 14 goli, sledi mu Cristiano Ronaldo (10). Izidi 8. kroga, skupina A: Škotska – Norveška 3:3 (2:2), Španija – Gruzija 3:1 (1:1), končni vrstni red: Španija 21, Škotska 17, Norveška 11, Gruzija 8, Ciper 0, skupina F: Belgija – Azerbajdžan 5:0 (4:0), Švedska – Estonija 2:0 (1:0), končni vrstni red: Belgija 20, Avstrija 19, Švedska 10, Azerbajdžan 7, Estonija 1, skupina G: Madžarska – Črna gora 3:1 (0:1), Srbija – Bolgarija 2:2 (1:0), končni vrstni red: Madžarska 18, Srbija14, Črna gora 11, Litva 6, Bolgarija 4, 10. krog, skupina J: Bosna in Hercegovina – Slovaška 1:2 (0:0), Liechenstein – Luksemburg 0:1 (0:0), Portugalska – Islandija 2:0 (1:0), končni vrstni red: Portugalska 30, Slovaška 22, Luksemburg 17, Islandija 10, BiH 9, Liechenstein 0. x dek