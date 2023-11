Potrdili proračuna za prihodnji leti

Ljubljanski mestni svetniki so z včerajšnjo potrditvijo proračunov za prihodnji dve leti zastavili finančne načrte do leta 2025. Nadzorni odbor občine je svetnike seznanil tudi s poročilom o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev, razpolaganju z občinskim premoženjem in nekaterih projektih v izvajanju.