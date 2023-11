aj veste, kako je s temi SMS-sporočili. Hočeš nočeš se kar pojavijo na zaslonu telefona in hočeš nočeš se na ta zaslon slučajno (ali pa tudi ne) obrne ženino pozorno oko. Potem pa razlagaj, kdo so vse te čudovite Tine, Maje, Eve in Mateje, ki te silno pogrešajo. No, ampak to bi človek še nekako preživel. Zadnjič sem dobil podobno sporočilo, le da od trgovca s pohištvom: »Ne zamudi enkratne priložnosti. Samo danes vsi izdelki …« Saj ni treba razlagati, kajne. To SMS-sporočilo je družinski proračun stalo več kot vse Tine in Maje skupaj.