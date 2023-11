Kaj se zgodi s košarkarsko Cedevito Olimpijo, ko ji v goste pride Partizan, bi lahko postal predmet znanstvenih raziskav. Tudi ko imajo Ljubljančani tako porazno sezono, kot je letošnja, iztisnejo iz sebe proti Beograjčanom maksimum in jim zagrenijo življenje. Zmaji so včeraj v lepo zapolnjenih Stožicah prikazali izvrstno predstavo in se veselili uspeha proti evroligaškemu nasprotniku.

V včerajšnji obračun so košarkarji Partizana krenili s slabo popotnico, saj v Ljubljani Cedevite Olimpije niso premagali že pet let, kar pomeni, da trener Željko Obradović po vrnitvi na klop beograjskega velikana še ni mogel uživati v uspehu v slovenski prestolnici. Obradović in trener zmajev Simone Pianigiani sta si pred dvobojem izmenjala nekaj besed in se objela, saj sta dobra prijatelja. Uvod v obračun je bil v znamenju obeh napadov, saj so koši padali kot po tekočem traku, ker so se malokrat oglasili tudi delilci pravice, pa je bilo dogajanje na parketu v Stožicah prava paša za oči košarkarskih navdušencev. Tako eni kot drugi so pogrešali kar nekaj pomembnih posameznikov. Pri gostiteljih je po daljši odsotnosti znova zaigral Justin Cobbs, Obradović pa je med tekmo izgubil še Alekso Avramovića, ki je po trku z glavo Jake Klobučarja utrpel zlomljen nos. Prvi so se uspeli na nekoliko občutljivejšo prednost odlepiti gostje, a so zmaji z delnim izidom 11:0 sredi druge četrtine znova ujeli priključek. Izjemno sta igrala Jaka Blažič, ki je bil vroč, in Klemen Prepelič, ki je reprezentančnega soigralca ves čas iskal z asistencami. Pomembno iskrico s klopi je vnesel tudi Luka Ščuka, nekaj zmede v vrstah Partizana pa je povzročila tudi conska obramba Olimpije, ki je pri trenerju Pianigianiju do zdaj nismo videli pogosto.

V prijetnem vzdušju dobro zapolnjenih Stožic je ritem igre v drugem polčasu nekoliko padel. Partizan se je vse bolj zatekal k prednosti v višini in z igro pod koš spravljal v težave nasprotnika, ki pa je imel svoje rešitve. Dobra novica za domače navijače je bila, da se je vse bolj prebujal Justin Cobbs, ki je v prvem polčasu deloval nekoliko rjasto, levje pa se je boril Shawn Jones, ki je ob odsotnosti Karla Matkovića dobil izdatnejšo priložnost. Bolj kot je kazalo, da Olimpija do konca ne bo odnehala, bolj se je iskrilo na parketu. Ker Partizan ni našel rešitve za Blažiča, ga je v enem izmed prodorov nesramno po glavi kresnil Zach LeDay. Kapetan Ljubljančanov je v zaključku prevzemal odgovornost na svoja ramena in z zadevanjem prostih metov poskrbel, da je zmaga ostala v Stožicah.

»Tokrat smo končno bili pravi. Vedeli smo, da lahko konkuriramo Partizanu, le dokazati smo si morali to na začetku tekme. V drugem polčasu smo stopnjevali ritem, v zaključku pa odigrali moško tekmo in v mirni končnici prišli do zmage, za katero upam, da je znanilka spremembe. Dolžni smo bili tudi navijačem, da jim pričaramo kakšen takšen večer. Tu smo, da se borimo in igramo za Olimpijo. Zdaj je na nas, da postanemo bolj konstantni, saj ena takšna zmaga še ne pomeni ničesar,« je povedal kapetan Olimpije Jaka Blažič.

Liga ABA, druge tekme 8. kroga: Mega – Krka 72:77, Split – Zadar 75:82, Studentski centar – Cibona 93:101, Igokea – Budućnost 88:74, Borac – FMP 96:75, Crvena zvezda – Mornar sinoči, vrstni red: Budućnost, Igokea in Olimpija po 6-2, Crvena zvezda po 6-1, Partizan 5-3, Mega, Zadar, Borac in Studentski centar po 4-4, FMP in Cibona po 3-5, Krka 2-6, Split 1-7, Mornar 1-6. x