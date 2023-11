Genocid v imenu holokavsta

Pred petindvajsetimi leti sva s kolegom Ervinom obiskala eno izmed judovskih enklav znotraj palestinskega ozemlja, v katere je oblast pošiljala živet revnejše ortodoksne Jude. Obdajal jo je več metrov visok zid z bodečo, električno žico na vrhu, na vhodu ogromna kovinska vrata in oborožena straža, notri pa en sam beton, hiše za judovske naseljence. Videla sva le ženske z jatami otrok, moški so bili na delu v Izraelu. V majhnem prostoru pa – instalacija fotografij v vojni izginulih Judov izjemnega francoskega umetnika Christiana Boltanskega, čigar judovski oče je med drugo vojno v Parizu leto in pol preležal skrit pod podnicami družinskega stanovanja. Simbolika in psihoanalitična podstat fenomena teh judovskih naselij sta me pretresli do kosti: Judje so posnemali model nacističnih taborišč. Zidovi, bodeča žica, oborožena straža, prepoved premikanja zunaj zidov ..., gradili so si svoja taborišča sredi sovražnega okolja, z množico otrok in naselbin so širili judovski teritorij. Zapiranje v »podpodje« je bilo tu prostovoljno. V imenu države in boga.