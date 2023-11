Po dolgotrajnih pogajanjih in večkratni preložitvi predobravnavnega naroka je včeraj tik pred novim narokom vendarle prišlo do sporazuma o priznanju krivde med tožilstvom in 45-letnim Andrejem Hodetom, obtoženim poskusa uboja svojega brata prvega januarja letos. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je v skladu s sporazumom Hodetu za poskus uboja izrekla kazen šest let zapora. Ker pa je obtoženi dejanje storil v času prestajanja pogojne kazni, januarja lani je bil namreč zaradi kaznivega dejanja grožnje in zalezovanja obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let, mu je sodišče preklicalo pogojno kazen in izreklo enotno kazen sedem let zapora. V kazen je vštet tudi čas pripora od prvega januarja letos. Za poskus uboja je sicer zagroženih od pet do petnajst let zapora.

Brat je skoraj izkrvavel

Do spora med bratoma Andrejem in Ernestom Hodetom, ki sta živela skupaj s starši v hiši na Ratežu pri Novem mestu, a vsak v svoji etaži, je prišlo ponoči na novega leta dan. Andrej naj bi bratu že dan prej, potem ko sta se hudo sprla, poslal več SMS-sporočil, da ga bo zaklal. Zvečer se je Andrej odpravil na sprehod in k prijatelju, kjer je popival, Ernest pa je popival doma. Ko se je Andrej okoli 2. ure vrnil domov, sta se že na vhodnih vratih spet sprla, prišlo je do prerivanja, nakar je Andrej odšel v svoje stanovanje po nož, a mu ga je Ernest izbil iz rok. Obtoženi se je odpravil po drug nož, ga najprej skrival za hrbtom, nato pa večkrat zamahnil proti bratu in ga hudo porezal po vratu, rokah in stopalu. Zaradi obsežne izgube krvi je Ernest doživel hemoragični šok. Kot je dejal višji državni tožilec Bogdan Matjašič, je pri poskusu uboja ostalo zgolj zaradi hitre medicinske pomoči, sicer bi oškodovanec umrl na kraju dogodka.

Med oteževalnimi okoliščinami, ki jih je pri sklenitvi sporazuma upoštevalo tožilstvo, je Matjašič navedel obtoženčevo predkaznovanost za dejanje z elementi nasilja proti bližnji osebi, izjemno hude telesne poškodbe, ki jih je utrpel oškodovanec, poleg tega je obdolženi pri dejanju uporabil dva večja noža, s čimer je pokazal vztrajnost. Je pa Matjašič našel tudi nekaj olajševalnih okoliščin, med drugim obtoženčevo obžalovanje dejanja in priznanje krivde, s čimer je močno skrajšal sodni postopek.

Za bolečine zahteva 35.000 evrov

Oškodovanec je že septembra priglasil tudi premoženjskopravni zahtevek v višini nekaj več kot 35.000 evrov za telesne in duševne bolečine, ki jih je pretrpel zaradi napada, nevšečnosti pri zdravljenju, skaženost, strah in izgubo dohodka. Kot je dejal Hodetov zagovornik Matjaž Medle, obtoženi premoženjskopravni zahtevek sicer priznava, se mu pa zdi višina zahtevka pretirana, predvsem zaradi »soprispevka« oškodovanca pri samem dejanju. »Oškodovanec je bil tisti, ki je obtoženega verbalno napadel sredi noči, ko se je vračal domov, čeprav mu je večkrat rekel, naj ga pusti pri miru,« je poudaril Medle. Sodnica je oškodovanca z zahtevkom napotila na pravdo. Zaradi ponovitvene nevarnosti pa je zavrnila predlog obrambe za odpravo pripora obtoženemu do nastopa kazni. Obtoženi je ob tem zaprosil za predčasno prestajanje kazni.