Neprijazen dolg obvoz po negodovanju hitro odpravili

Zaradi razširitve območja gradbišča v križišču Dunajske in Vilharjeve ceste je Mestna občina Ljubljana minulo sredo v smeri proti Bežigradu postavila popolno zaporo na pločniku in kolesarski stezi na odseku med Trgom Osvobodilne fronte in Vilharjevo cesto. Za pešce in kolesarje je uredila daljši obvoz. Kolesarji so morali prečkati Dunajsko cesto, se po obstoječi kolesarski stezi v nasprotno smer pripeljati do semaforiziranega križišča Dunajske in Vilharjeve ceste in nato Dunajsko cesto ponovno prečkati, da bi svojo pot lahko nadaljevali po običajni poti. Enaka pot je bila predvidena tudi za pešce.