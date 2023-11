Z razstavo opozarjajo, da je v cigaretah plastika

V portoroškem razstavišču Monfort je postavljena razstava s provokativnim naslovom 5 bilijonov čikov, s katero avtorji opozarjajo na dejstvo, da so cigaretni ogorki najpogostejši odpadek v naravi. Na morskih obalah, tako v Sloveniji kot tudi globalno, pa so med glavnimi onesnaževalci morja z mikroplastiko in toksini.