Presenečen je nad mojo razlago vloge političnih strank, ki da ne predstavljajo ljudi. A mi v naslednjem hipu pritrdi rekoč, da imamo partitokracijo. Ne zna »splezati« iz ustavno opredeljene predstavniške demokracije, čeprav zanjo ugotavlja, kako je sistem vloge političnih strank že fosil, ki ne ustreza zahtevam časa, potrebam in interesom prebivalstva. In da ljudstvo, ki naj bi bilo lastnik oblasti, lahko do naslednjih volitev le nemočno opazuje, kaj v njihovem imenu počnejo izvoljeni predstavniki. Da tako vzpostavljena oblast sicer sprejema legalne odločitve, ki pa so daleč od legitimnosti.

Kljub temu naj bi bilo nesprejemljivo razmišljati, kako bi omejili samopašnost političnih strank in omogočili ljudem tisto, kar demokracija izvorno pomeni: oblast ljudi. In to ne oblast po njihovih kvazi predstavnikih (političnih strankah). Namreč to, da ljudje volijo svoje predstavnike vnaprej, je zgrešeno. V kolikšni meri pa ljudje vnaprej vedo, kdo ali katera stranka bi ponudila dobrega voditelja? Ali to komu piše na čelu? Zato sem že večkrat predlagal, da se tako kot direktorja (ali katerega koli vodilnega v podjetju) po nekem strogem apolitičnem testu-preizkusu, izpitu ali kakor koli že temu rečete (torej po relevantnih kriterijih), določi-izbere tudi voditelja države. Po 60 do največ 100 dneh pa so obvezne volitve, kjer ljudje tega vodjo potrdijo ali sklatijo z oblasti. To sem imenoval sistem povolitev. Ker bodo tako ljudje v praksi (na svoji koži) začutili, kakšen je ta voditelj, hkrati pa je tudi sto dni prekratek čas, da bi ta človek naredil preveliko škodo državi. Nekakšno poskusno obdobje torej (za katero se tudi ve, da nekatere odločitve lahko sprejema samo pogojno, zlasti v odnosu do drugih držav). Na ta način bomo zagotovili, da bo ta voditelj naredil čim manj škode (ne pa, da na veliko izumljamo dopolnitve sistema izvolitve dobrega voditelja). Kdo bi bil dober voditelj, bi ugotovilo strokovno nepolitično telo (tudi direktorja, menedžerja ali recimo selektorja ne določajo politične stranke).

Raje torej mnogovladje, kjer si oblast delijo politične stranke, ene v koaliciji, v enaki meri pa tudi tiste v opoziciji (ki jim je edini cilj priti na oblast, zato mečejo polena pod noge koalicijskim). Ker je tako že 200 let, tudi ustava tako določa. Zakaj se potem čudite, da se koalicija več ukvarja sama s sabo, manj pa z vodenjem države? Ker pač hočejo ostati na oblasti.

Ja, ideja je težko uresničljiva, ampak jo bo treba uresničiti. Če je ne bomo, bomo večno capljali za drugimi državami. Zlasti za tistimi, ki imajo mnogo daljšo »kilometrino« in so zrelo dodelali ta fosilni sistem vloge političnih strank. Mi smo pač še preveč na začetku (pa še nekatere čudne lastnosti imamo Slovenci, zaradi česar nas prehitevajo tudi države, nastale sočasno z našo).

Za konec Krnčev živi dokaz (o strelskih sposobnostih Goloba): primerja naj življenjske prilike in počutje zaposlenega v Gen-I in tistega, ki je zgolj državljan Republike Slovenija. Po mojem mnenju je namreč ključno, kakšno je življenje katerega koli človeka, če bi bil (ali je) delavec ali uslužbenec korporacije Gen-I, ali pa če je zgolj subjekt (državljan) organizacijskega sistema države RS.

