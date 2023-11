#intervju / Sergej Hvala, prevajalec Gospodarja prstanov: Rešitve so nastale iz spoštovanja do izvirnika

Pri Mladinski knjigi je izšel nov prevod Gospodarja prstanov v treh zvezkih. Pod prevod se je podpisal Sergej Hvala, ki ima pod pasom že prevoda fantazijskih romanov Patricka Rothfussa in Joeja Abercrombieja. Do pomladi želi končati še prevod Tolkienovega Silmariliona. Z njim bodo najpomembnejša Tolkienova dela končno izšla v poenoteni obliki. S Sergejem Hvalo smo se pogovarjali o pasteh prevajanja tako pomembnih del, zakaj so ljubitelji fantazijske literature tako zaščitniški do reinterpretacij in o sporočilnosti navidez preproste Tolkienove zgodbe za današnje in bodoče rodove.