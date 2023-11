Krog je sklenjen. David Leitch, nekdanji osebni kaskader Brada Pitta, ki je postal režiser, je posnel film o kaskaderju. Za velika platna je priredil istoimensko televizijsko serijo Glena A. Larsona. Televizijska mreža ABC je serijo, dolgo 113 epizod, vrtela v osemdesetih prejšnjega stoletja. Leitch, ki se je v zadnjih letih proslavil s komercialnimi akcionerji Atomska blondinka, Deadpool 2 in Hiter kot strel, je v glavno vlogo kaskaderja Colta posadil kanadskega igralca Ryana Goslinga, ki smo ga nazadnje na slovenskih velikih platnih gledali ob Margot Robbie v filmu Barbie. Ob njem bo v osrednji vlogi zaigrala britanska zvezdnica Emily Blunt, ki se je boste spomnili po vlogah v filmih Dekle na vlaku, Na robu jutrišnjega dne in Tiho mesto. Film, ki je že posnet, bo v kina prišel predvidoma maja prihodnje leto.

Producent Kelly McCormick je za ameriško revijo Variety dejal, da gre za nekakšen hommage kaskaderjem, ki kot filmski dvojniki namesto igralskih zvezdnikov opravijo najnevarnejše akcijske prizore. Filmski studio Universal Pictures je prvi napovednik, v katerem slišimo rock skupino Bon Jovi, objavil pred dvema tednoma. Zgodba je preprosta. Tom Ryder, igralski superzvezdnik, ki ga v filmu igra Aaron Taylor - Johnson, izgine s prizorišča snemanja. Producenti filma zato kaskaderju Coltu, ki ga igra Gosling, obesijo nalogo, naj razišče izginotje in najde pogrešanega. Filmu, ki ga režira njegova bivša, sicer preti, da ga bodo ukinili. Kaskader tako v preobratu zgodbe postane junak filma.

Večina filma je bila sicer posneta v avstralskem Sydneyju. V času snemanja je priložnost za delo dobilo več tisoč avstralskih filmarjev oziroma delavcev. Variety je poročal, da sta avstralska vlada in zvezna država Novi Južni Wales k proračunu filma primaknili približno 27 milijonov evrov. Film, kot je v navadi Leitcha, temelji na praktičnih učinkih. Pregoni z avtomobili, padci, pretepi in eksplozije so posneti, kolikor je le mogoče, brez pretirane rabe posebnih učinkov; vključno s skokom z višine 45 metrov. »Te velike podvige izvajajo moji prijatelji in kolegi. Po eni strani popolnoma zaupam njihovim sposobnostim, po drugi strani pa seveda obstaja možnost, da bo šlo kaj narobe. Ob snemanju nekaterih prizorov je bilo zares mučno čakati na tisti dvignjeni palec,« je za Vanity Fair dejal Leitch.