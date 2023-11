Primere bolezni so zabeležili v zveznih državah Oregon, Kolorado in New Hampshire. Bolezen povzroča trajno bolezen dihal in pljučnico, na antibiotike pa ne odziva. Simptomi bolezni dihal pri psih vključujejo kašelj, kihanje, izcedek iz nosu ali oči ter letargijo. V nekaterih primerih se pljučnica hitro razvija, kar pomeni, da psi postanejo zelo bolni v 24 do 36 urah.

Od sredine avgusta je oddelek za kmetijstvo Oregona dokumentiral več kot 200 primerov bolezni. Lastnike psov spodbuja, naj pokličejo svojega veterinarja, če je njihov pes bolan, in poziva državne veterinarje, naj primer poročajo čim prej. Agencija sodeluje z državnimi raziskovalci in Nacionalnim veterinarskim laboratorijem službe za veterinarske storitve ZDA, da bi ugotovila vzrok bolezni.

Po besedah Kurta Williamsa, direktorja veterinarskega diagnostičnega laboratorija na Univerzi v Oregonu, so nekateri psi zaradi hude oblike okužbe umrli. Vendar pa brez jasnega načina opredelitve bolezni ali testiranja nanjo težko določiti število mrtvih.

»Ne paničarite,« je lastnikom psov sporočil Williams. Prav tako je poudaril, da naj lastniki psov poskrbijo, da so cepiva njihovih hišnih ljubljenčkov posodobljena, vključno s tistimi.

Laboratoriji po vsej državi izmenjujejo svoje ugotovitve, medtem ko skušajo določiti krivca. David Needle, višji veterinarski patolog na veterinarskem diagnostičnem laboratoriju Univerze v New Hampshiru, preiskuje skrivnostno bolezen že skoraj leto dni. Njegov laboratorij in sodelavci na raziskovalnem centru za genom na univerzi so preučili vzorce psov iz Rhode Islanda, New Hampshira in Massachusettsa, dodatni vzorci pa bodo prišli iz Oregona, Kolorada in morda drugih zveznih držav.