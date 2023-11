DZ je tokratno redno sejo začel s poslanskimi vprašanji ministrom vlade Roberta Goloba. Poslanka NSi in nekdanja direktorica Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Čadonič Špelič je začasnega ministra za kmetijstvo Marjana Šarca vprašala, kaj bo ukrenil glede nedavnega odvzema 24 glav goveda na kmetiji blizu Krškega, kjer je šlo po oceni KGZS in sindikata kmetov za nesorazmeren poseg oziroma celo krajo živali. Kot je dejala, jo je zmotil sam postopek odvzema na podlagi ustne določbe,ki je na začetku potekal celo brez pristojnosti prizadetega kmeta.

Čadonič Špeličeva je opozorila, da bo odločba narejena na podlagi zapisnika, ki pa je več kot skop, »ob tem je v njem celo naveden stari zakon, prav tako pa ni v njem niti ene številke, niti te, koliko živali je bilo odvzetih«.. Zato »z vso odgovornostjo« trdi, da se je v trenutku, ko so živali odpeljali s travnika, izgubila tudi vsaka sled za njimi.

Šarec je odgovoril, da je novela zakona o začiti živali začela pravkar veljati. Ker ne želi, da se vrže senca dvoma na konkretni postopek niti na novelo, bo odredil interni nadzor, ki ga bodo začeli izvajati po objavi pisne odločbe inšpektorice. »Inšpekcijski postopek bo zaključen v sredo, potem pa bomo ukrepali naprej. Do takrat zadeve ne morem komentirati, več bo znanega v naslednjih dneh in tednih,« je povedal Šarec in poudaril, da je inšpekcija neodvisen organ in da minister nima pravice operativno posegati v same postopke.

»Če se bo v nadzoru izkazalo, da je šlo za nezakonit odvzem, bomo izvajali nadaljnje korake. Nimam nobenih težav, da se zadeve razčistijo. Prav je, da stroka ugotovi, ali je bilo vse v redu ali ne, politizacija ne bi bila dobra ne za dobrobit živali ne za ljudi,« je povedal.

Nevladniki: Odvzem živali upravičen, postopek pa korekten

Medji sicer poročajo, da je bila ob odvzemu poleg veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic prisotna tudi zaščitnica živali Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj, ki naj bi eno od 24 krav odpeljala. V društvu so na Facebooku zapisali, da jih je veterinarska inšpekcija na dan odvzema živali kontaktirala s prošnjo o seznamu kmetij, ki so izkazale interes za sprejem inšpekcijsko odvzetih živali. »S temi kmetijami je ta dan kontaktirala inšpekcija in se sama dogovarjala, kdo in koliko živali lahko sprejme. Za eno govedo pa smo ponudili začasno nastanitev tudi v društvu,« so navedli.

Prepričani so, da je bil odvzem živali upravičen, postopek pa korekten, »saj je že lastnik živali medijem sam povedal, da je bil v preteklosti že večkrat obravnavan«. Obregnili so se tudi ob medije, češ da so o odvzemu poročali neprofesionalno, saj da niti ni bil eden največjih v letošnjem letu. Od bralcev so prejeli tudi fotografije živali in stanja na kmetiji, iz katerih je po njihovih navedbah razvidno, »da so bile živali omejene, da niso imele dostopa na travnik niti dostopa do in v hlev, da so živele v globokih fekalijah, ki povzročajo gnitje parkljev in kože, bolezni dihal, driske, da o telitvah v takšnem okolju ne govorimo.«

Žveglič: Živali so bile res blatne, ker je bilo zunaj veliko dežja

VKmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in sindikatu kmetov so opozorili, da je šlo pri odvezu govedi za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, Predsednik KGZS Roman Žveglič je danes opozoril, da soživinorejci razburjeni in pričakujejo, da se z njimi ravna v skladu z zakonom. Nanje se je obrnil tudi vpleteni rejec iz Krškega, ki mu bodo nudili pravno pomoč. Kot je povedal Žveglič, kmet nima nobene pravne varnosti, ima le zapisnik, nobene odločbe. Tudi on je izpostavil, da kmet nima seznama odvzetih živali in da so potni listi, ki bi morali biti z živalmi pri vsakem premiku, še vedno na kmetiji.

Glede samega stanja odvzetih živali je poudaril, da so bile te res blatne, ker je bilo zunaj veliko dežja, to okoliščino pa bi morala inšpekcija po njihovem mnenju upoštevati. Iz fotografij naj bi bilo medtem razvidno, da so bile živali v dobrem stanju in da so krave breje. Če žival ni dobro oskrbovana, se to ne more zgoditi, je pojasnil.

Na zahtevo državnega svetnika Antona Medveda, sicer predsednika Sindikata kmetov Slovenije in Branka Tomažiča, ki v državnem svetu predstavlja KGZS, bo popoldne potekala tudi izredna seje komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predsednik NSi Matej Tonin je medtem v soboto na družbenem omrežju X zapisal, da je sodeč po indicih šlo za »zlorabo zakona in inšpekcijskega postopka - vse v imenu aktivizma nevladnih organizacij«. Oglasili so se tudi v zunajparlamentarni stranki SLS, kjer delijo oceno KGZS in sindikata. Tudi sami so se zavzeli za takojšnjo ustavitev inšpekcijskega postopka ter povrnitev živine in nastale škode kmetu. Ob odreditvi strokovnega nadzora postopka odvzema v primeru, da se ugotovijo kršitve, pričakujejo kazensko in odškodninsko odgovornost vpletenih, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Pozvali so še k takojšnji razveljavitvi novele zakona o zaščiti živali, ker je po njihovi oceni »popolnoma neustrezna in omogoča nedopustne zlorabe«..

Do odvzema 24 glav goveda je prišlo le štiri dni po uveljavitvi novele zakona o zaščiti živali, katere cilj sta večja zaščita živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Noveli se sicer obeta ustavna presoja.